ХК "Спартак" продлил контракт с главным тренером Епанчинцевым

ТАСС, 9 апреля. Хоккейный клуб "Спартак" продлил соглашение с главным тренером Вадимом Епанчинцевым. Об этом сообщает пресс-служба московской команды.

"Руководство хоккейного клуба "Спартак", проанализировав выступление команды в завершившемся сезоне, приняло решение продлить контракт с главным тренером команды Вадимом Епанчинцевым, - говорится в сообщении пресс-службы. - Тренер вратарей Стефан Перссон и тренер по физической подготовке Хассан Саид продолжат работу в тренерском штабе "Спартака" в предстоящем сезоне".

Руководство хоккейного клуба #Спартак, проанализировав выступление команды в завершившемся сезоне, приняло решение продлить контракт с главным тренером команды Вадимом Епанчинцевым. pic.twitter.com/HJtLHIIiHO — Спартак Москва (@spartak_hc) 9 апреля 2018 г.

Помощники Епанчинцева покинут клуб. "Соглашения с ассистентами главного тренера Виктором Костючёнком и Андреем Потайчуком продлены не будут, - сообщает пресс-служба. - "Спартак" благодарит специалистов за работу и желает успехов в дальнейшей карьере".

Епанчинцев был назначен главным тренером "Спартака" в апреле 2017 года. В прошедшем сезоне московский клуб занял седьмое место в Западной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и впервые за семь лет вышел в плей-офф, где в первом раунде проиграл ЦСКА с общим счетом 0-4 в серии.