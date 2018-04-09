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ХК "Спартак" продлил контракт с главным тренером Епанчинцевым

Спорт
9 апреля, 16:50 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, апреля. /ТАСС

Епанчинцев был назначен главным тренером "Спартака" в апреле 2017 года

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Главный тренер "Спартака" Вадим Епанчинцев

Главный тренер "Спартака" Вадим Епанчинцев

© Сергей Бобылев/ТАСС

ТАСС, 9 апреля. Хоккейный клуб "Спартак" продлил соглашение с главным тренером Вадимом Епанчинцевым. Об этом сообщает пресс-служба московской команды.

"Руководство хоккейного клуба "Спартак", проанализировав выступление команды в завершившемся сезоне, приняло решение продлить контракт с главным тренером команды Вадимом Епанчинцевым, - говорится в сообщении пресс-службы. - Тренер вратарей Стефан Перссон и тренер по физической подготовке Хассан Саид продолжат работу в тренерском штабе "Спартака" в предстоящем сезоне".

Помощники Епанчинцева покинут клуб. "Соглашения с ассистентами главного тренера Виктором Костючёнком и Андреем Потайчуком продлены не будут, - сообщает пресс-служба. - "Спартак" благодарит специалистов за работу и желает успехов в дальнейшей карьере".

Епанчинцев был назначен главным тренером "Спартака" в апреле 2017 года. В прошедшем сезоне московский клуб занял седьмое место в Западной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и впервые за семь лет вышел в плей-офф, где в первом раунде проиграл ЦСКА с общим счетом 0-4 в серии.

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