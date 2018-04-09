Легкоатлеты Сидорова и Лысенко, заявленные на старт в Юджине, ждут вызова в посольство США

МОСКВА, 9 апреля. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Российские легкоатлеты Анжелика Сидорова и Данил Лысенко, заявленные на майский этап "Бриллиантовой лиги" в американском Юджине, получили профессиональные приглашения и в настоящее время ожидают вызова в посольство США для оформления въездных виз. Об этом сообщил ТАСС менеджер спортсменов Павел Воронков.

Этап "Бриллиантовой лиги" пройдет в Юджине 26 мая. В начале апреля организаторы соревнований сообщили, что победитель зимнего ЧМ-2018 в прыжках в высоту Лысенко и серебряный призер того же турнира прыгунья с шестом Сидорова вошли в список участников американского этапа самой престижной легкоатлетической серии. Лысенко и Сидорова к настоящему времени не имеют документов, разрешающих въезд в США.

"Для того, чтобы получить въездные американские визы, мы решили идти не по туристическому пути, - рассказал Воронков. - Спортсмены получили через организаторов турнира в Юджине профессиональные приглашения. Государственный департамент США должен теперь определить точную дату и время для входа в американское посольство в Москве для собеседования".

Сборная России по вольной борьбе вынуждена была пропустить апрельский Кубок мира в американской Айове-Сити из-за того, что многие отечественные борцы не смогли получить необходимые въездные визы. Официальный представитель дипмиссии Мария Олсон заявила 29 марта ТАСС, что посольство США не может удовлетворить все запросы по визам, поступающие от МИД РФ.

По словам посла США в Москве Джона Хантсмана, Консульский центр США в Москве испытывает нехватку сотрудников после сокращения в 2017 году американской дипломатической миссии в России. В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что Вашингтон сам принял решение о сокращении числа людей, задействованных в консульских отделах в России. По ее словам, увязка сокращения количества сотрудников дипмиссий США в России с оформлением американских виз для россиян не выдерживает никакой критики, поскольку "американцев никто не высылал, никто не диктовал и не указывал, кого отправить домой, а кого оставить".

Личный тренер Сидоровой Светлана Абрамова сообщила ТАСС о том, что Сидорова в случае, если не получит вовремя визу в США, будет выступать на командном чемпионате России, который пройдет в конце мая в Смоленске.