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На тренировочных базах ЧМ в Подмосковье обеспечат круглосуточный контроль безопасности

Спорт
9 апреля, 20:06 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, апреля. /ТАСС

На базах обеспечат патрулирование территорий, видеонаблюдение, осмотр посетителей и досмотр транспортных средств

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Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков

Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков

© Стоян Васев/ТАСС

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Власти Подмосковья обеспечат круглосуточный контроль безопасности на тренировочных базах чемпионата мира по футболу 2018 года. Об этом в понедельник сообщает пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Московской области.

"На тренировочных базах Подмосковья режим безопасности будет обеспечен 24 часа семь дней в неделю", - цитирует пресс-служба министра физической культуры и спорта Московской области Романа Терюшкова. Как отметил министр, к чемпионату готовятся все службы Подмосковья, в том числе и правоохранительные. На базах обеспечат видеонаблюдение, патрулирование территорий, осмотр посетителей и досмотр транспортных средств.

"В последнее время в зарубежных СМИ появляется все больше сообщений об угрозах безопасности во время предстоящего чемпионата мира по футболу. Хочу заверить, что обеспечение комфортного пребывания болельщиков в России во время мирового первенства - наша ключевая задача. Безопасность - один из самых важных вопросов при проведении чемпионата мира по футболу 2018 года, - сказал Терюшков.

Матчи ЧМ-2018 пройдут с 14 июня по 15 июля в 11 городах на 12 стадионах. В столице сыграют 12 матчей, которые пройдут на двух московских аренах - "Лужники" и "Спартак".

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