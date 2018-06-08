Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 09.06:
$ 62.67
€ 73.79
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Фридзон посвятил победу над "Зенитом" в "Финале четырех" Единой лиги ВТБ Овечкину

Спорт
8 июня, 20:51 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Андрей Карташов

ЦСКА обыграл "Зенит" со счетом 84:67

Поделиться
Материал из 1 страницы
Виталий Фридзон (слева)

Виталий Фридзон (слева)

© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 8 июня. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Защитник ЦСКА Виталий Фридзон посвятил победу над "Зенитом" в "Финале четырех" Единой лиги ВТБ хоккеисту "Вашингтона" Александру Овечкину. Об этом он заявил ТАСС.

Смотрите также
Александр Овечкин

Как Россия радовалась победе Овечкина в Кубке Стэнли

ЦСКА обыграл "Зенит" со счетом 84:67 в матче полуфинала "Финала четырех" Единой лиги ВТБ. Встречи "Финала четырех" проходят в Москве.

"Матч получился непростым, особенно поначалу. Возможно, был какой-то мандраж, - сказал Фридзон. - Но мы разыгрались и провели очень хорошую игру. Особенно в защите - не позволили такой атакующей команде как "Зенит" набрать и 70 очков. Это дорогого стоит".

В ночь на пятницу Овечкин впервые стал обладателем Кубка Стэнли-2018 и получил "Конн Смайт Трофи", вручаемый самому ценному игроку плей-офф турнира.

"Победу сегодня, и, даст бог, в "Финале четырех" я посвящаю своему брату Александру Овечкину. Знаю, что ему этот титул стоил, как он упорно шел к кубку Стэнли на протяжении 13 лет. Я очень рад за него и жду в Москве, чтобы мы могли нормально отметить", - добавил Фридзон.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Умер актер Игорь Лях, сыгравший Леньку в фильме "Любовь и голуби"
2
Помощь президента: что менялось в жизни россиян после обращения на "Прямую линию"
3
AFP: Конте, Макрон, Меркель и Мэй договорились выступить против возвращения России в G7
4
Сверхтяжелый "Руслан": чем самолет превзошел американскую "Галактику"
5
В Минобороны назвали "одесским юмором" информацию о перехвате корабля РФ украинским Ан-26
6
Мария Шарапова осталась без реванша
7
ЛНР: слова Порошенко о минском формате могут означать отказ Киева от своих обязательств
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости