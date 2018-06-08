Фридзон посвятил победу над "Зенитом" в "Финале четырех" Единой лиги ВТБ Овечкину

МОСКВА, 8 июня. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Защитник ЦСКА Виталий Фридзон посвятил победу над "Зенитом" в "Финале четырех" Единой лиги ВТБ хоккеисту "Вашингтона" Александру Овечкину. Об этом он заявил ТАСС.

ЦСКА обыграл "Зенит" со счетом 84:67 в матче полуфинала "Финала четырех" Единой лиги ВТБ. Встречи "Финала четырех" проходят в Москве.

"Матч получился непростым, особенно поначалу. Возможно, был какой-то мандраж, - сказал Фридзон. - Но мы разыгрались и провели очень хорошую игру. Особенно в защите - не позволили такой атакующей команде как "Зенит" набрать и 70 очков. Это дорогого стоит".

В ночь на пятницу Овечкин впервые стал обладателем Кубка Стэнли-2018 и получил "Конн Смайт Трофи", вручаемый самому ценному игроку плей-офф турнира.

"Победу сегодня, и, даст бог, в "Финале четырех" я посвящаю своему брату Александру Овечкину. Знаю, что ему этот титул стоил, как он упорно шел к кубку Стэнли на протяжении 13 лет. Я очень рад за него и жду в Москве, чтобы мы могли нормально отметить", - добавил Фридзон.