Нандо де Коло из ЦСКА признан самым ценным игроком года в Единой лиге ВТБ

МОСКВА, 9 июня. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Защитник ЦСКА Нандо де Коло признан самым ценным баскетболистом года в Единой лиге ВТБ по версии организаторов турнира и ТАСС. Об этом передает корреспондент ТАСС с места событий.

Снайпером года признан защитник "Химок" и сборной России Алексей Швед. "Хочу поздравить Шведа с прекрасным сезоном. Нам всем приятно, что российский игрок выступает на таком уровне", - сказал Андрей Кириленко, вручавший награду. За Шведа приз получил генеральный директор клуба "Химки" Павел Астахов.

Лучшим защитником года признан Дмитрий Кулагин из клуба "Локомотив-Кубань". Лучшим "шестым игроком" признан Джамар Смит из клуба УНИКС. Лучшим молодым игроком стал 22-летний Айзея Бриско ("Калев", Эстония).

Приз за лучшее выступление в сезоне получил Стефан Еловац из "Нижнего Новгорода", набравший 49 очков и 15 подборов в матче с "Калевом".

Тренером года по версии Единой лиги признан наставник ЦСКА Димитрис Итудис.