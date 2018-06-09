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Нандо де Коло из ЦСКА признан самым ценным игроком года в Единой лиге ВТБ

Спорт
9 июня, 22:04 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Андрей Карташов

Тренером года по версии Единой лиги ВТБ признан наставник ЦСКА Димитрис Итудис

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Нандо де Коло

Нандо де Коло

© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 9 июня. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Защитник ЦСКА Нандо де Коло признан самым ценным баскетболистом года в Единой лиге ВТБ по версии организаторов турнира и ТАСС. Об этом передает корреспондент ТАСС с места событий.

Снайпером года признан защитник "Химок" и сборной России Алексей Швед. "Хочу поздравить Шведа с прекрасным сезоном. Нам всем приятно, что российский игрок выступает на таком уровне", - сказал Андрей Кириленко, вручавший награду. За Шведа приз получил генеральный директор клуба "Химки" Павел Астахов.

Лучшим защитником года признан Дмитрий Кулагин из клуба "Локомотив-Кубань". Лучшим "шестым игроком" признан Джамар Смит из клуба УНИКС. Лучшим молодым игроком стал 22-летний Айзея Бриско ("Калев", Эстония).

Приз за лучшее выступление в сезоне получил Стефан Еловац из "Нижнего Новгорода", набравший 49 очков и 15 подборов в матче с "Калевом".

Тренером года по версии Единой лиги признан наставник ЦСКА Димитрис Итудис.

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