Лашманова и Широбоков победили на чемпионате России по спортивной ходьбе в Чебоксарах

ТАСС, 9 июня. Олимпийская чемпионка 2012 года Елена Лашманова одержала победу на чемпионате России по спортивной ходьбе на дистанции 20 км. Соревнования проходят в Чебоксарах.

26-летняя Лашманова установила новый рекорд России, показав время 1 час 23 минуты 39 секунд. Второй стала София Бродацкая (1:27.41), третьей - Рейхан Каграманова (1:29.50). Лашманова является олимпийской чемпионкой 2012 года в ходьбе на 20 км, а также чемпионкой мира 2013 года на этой же дистанции.

У мужчин на дистанции 20 км победу одержал Сергей Широбоков (1:17.24). Второе место занял Роман Евстифеев (1:20.54), третье - Кирилл Фролов (1:21.27). Широбоков является серебряным призером чемпионата мира 2017 года.

На дистанции 50 км у женщин первенствовала Клавдия Афанасьева (4:14.46), второй стала Александра Бушкова (4:22.36), третьей - Ольга Шаргина (4:27.13). У мужчин на аналогичной дистанции первым финишировал Сергей Бакулин (3:42.20). Второе место занял Дементий Чепарев (3:54.20), третье - Алексей Терентьев (3:59.14).

Лашманова, зимой подавшая заявку в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (IAAF) на получение нейтрального статуса, пока не получила ответа, поэтому не имеет сейчас права выступать на зарубежных стартах. Широбоков, получивший в апреле от IAAF соответствующее разрешение, 4 мая лишился его по причине того, что спортсмен подозревается в сотрудничестве с пожизненно дисквалифицированным тренером Виктором Чегиным. По этой причине Широбоков не смог выступить на майском чемпионате мира по ходьбе в Китае. У Афанасьевой по той же причине, что и у Широбокова, был отозван нейтральный статус.

Чемпионат России в Чебоксарах завершится в воскресенье. Определятся победители на дистанциях 5 и 10 км.