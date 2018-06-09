Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.06:
$ 62.34
€ 73.37
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Лашманова и Широбоков победили на чемпионате России по спортивной ходьбе в Чебоксарах

Спорт
9 июня, 22:27 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, июня. /ТАСС

Олимпийская чемпионка 2012 года установила новый рекорд России

Поделиться
Материал из 1 страницы
Елена Лашманова

Елена Лашманова

© ТАСС/Станислав Красильников, архив

ТАСС, 9 июня. Олимпийская чемпионка 2012 года Елена Лашманова одержала победу на чемпионате России по спортивной ходьбе на дистанции 20 км. Соревнования проходят в Чебоксарах.

26-летняя Лашманова установила новый рекорд России, показав время 1 час 23 минуты 39 секунд. Второй стала София Бродацкая (1:27.41), третьей - Рейхан Каграманова (1:29.50). Лашманова является олимпийской чемпионкой 2012 года в ходьбе на 20 км, а также чемпионкой мира 2013 года на этой же дистанции.

У мужчин на дистанции 20 км победу одержал Сергей Широбоков (1:17.24). Второе место занял Роман Евстифеев (1:20.54), третье - Кирилл Фролов (1:21.27). Широбоков является серебряным призером чемпионата мира 2017 года.

На дистанции 50 км у женщин первенствовала Клавдия Афанасьева (4:14.46), второй стала Александра Бушкова (4:22.36), третьей - Ольга Шаргина (4:27.13). У мужчин на аналогичной дистанции первым финишировал Сергей Бакулин (3:42.20). Второе место занял Дементий Чепарев (3:54.20), третье - Алексей Терентьев (3:59.14).

Лашманова, зимой подавшая заявку в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (IAAF) на получение нейтрального статуса, пока не получила ответа, поэтому не имеет сейчас права выступать на зарубежных стартах. Широбоков, получивший в апреле от IAAF соответствующее разрешение, 4 мая лишился его по причине того, что спортсмен подозревается в сотрудничестве с пожизненно дисквалифицированным тренером Виктором Чегиным. По этой причине Широбоков не смог выступить на майском чемпионате мира по ходьбе в Китае. У Афанасьевой по той же причине, что и у Широбокова, был отозван нейтральный статус.

Чемпионат России в Чебоксарах завершится в воскресенье. Определятся победители на дистанциях 5 и 10 км.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Российский парапланерист пострадал во время драки на курорте в Грузии
2
Умерла заслуженная артистка России Татьяна Малыщицкая
3
Путин потребовал от Порошенко освободить арестованных на Украине российских журналистов
4
Трамп утверждает, что Обама допустил возвращение Крыма в состав России
5
Помощь президента: что менялось в жизни россиян после обращения на "Прямую линию"
6
Мария Шарапова осталась без реванша
7
Как Россия радовалась победе Овечкина в Кубке Стэнли
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости