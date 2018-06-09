Кущенко: Швед имеет все шансы стать самым ценным игроком "Финала четырех" Единой лиги ВТБ

МОСКВА, 9 июня. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Французский защитник ЦСКА Нандо де Коло обошел в борьбе за звание самого ценного баскетболиста года в Единой лиге ВТБ Алексея Шведа благодаря более высокому месту московского клуба в турнирной таблице регулярного чемпионата, но игрок "Химок" имеет все шансы получить аналогичную награду по итогам "Финала четырех". Об этом ТАСС заявил президент турнира Сергей Кущенко.

"Решение было очень непростым, но в итоге совет пришел к такому решению. Алексей [Швед] проводит выдающийся сезон, но мы не могли вручать награду в отрыве от положения клубов в турнирной таблице. Из-за того, что "Химки" шестые, а ЦСКА лидер, награда досталась де Коло", - объяснил Кущенко.

"При этом Швед имеет реальную возможность завтра стать самым ценным игроком "Финала четырех", - добавил президент Единой лиги ВТБ.

В финальном матче в воскресенье "Химки" сыграют с ЦСКА. В матче за третье место сыграют "Зенит" и УНИКС.