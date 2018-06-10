Совет Международной федерации футбола может изменить подсчет рейтинга сборных

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Заседание совета Международной федерации футбола (ФИФА) пройдет в воскресенье в российской столице. Члены совета соберутся в преддверии открывающегося во вторник в Москве конгресса ФИФА.

Главной темой повестки дня станет вопрос изменения подсчета рейтинга сборных команд, который федерация публикует ежемесячно. Нынешняя формула не всегда отображает реальную силу команд. Сильнейшие сборные мира нередко теряют в рейтинге даже в случае побед в товарищеских матчах, которые рассчитываются по более низкому коэффициенту, чем официальные.

Недостатки формулы сказываются и на рейтинге сборных стран, принимающих чемпионат мира, которые в течение двух лет проводят лишь товарищеские матчи. К примеру, российская сборная в июньском рейтинге ФИФА опустилась на рекордно низкое 70-е место. Эти показатели будут учитываться при жеребьевке отборочного турнира ЧМ-2022.

На заседании совета ФИФА будут обсуждаться вопросы ратификации решений о создании рабочей группы по контролю и надзору за деятельностью Федерации футбола Австралии и о продлении срока полномочий комитета по нормализации при Национальной автономной федерации футбола Гондураса и Малийской федерации футбола.

На совете обсудят голосование по выбору организатора ЧМ-2026

Члены совета также заслушают доклады различных комитетов ФИФА, а также обсудят вопросы, связанные с проведением крупных турниров в ближайшие годы. В частности, будут определены даты юношеского и молодежного чемпионатов мира в 2019 году, которые пройдут соответственно в Перу и Польше.

На совете также будет обсуждаться повестка дня предстоящего конгресса ФИФА. Будет затронут вопрос регламента голосования по выбору организатора чемпионата мира 2026 года. Претендентов двое - Марокко и совместная заявка Канады, Мексики и США. Не исключен вариант, при котором никто из кандидатов не получит одобрения членов конгресса, тогда заявочный процесс продлится еще на два года.

Заседание совета ФИФА пройдет в московской гостинице Radisson Royal, начало - 14:00 мск.

Совет ФИФА был образован два года назад вместо существовавшего ранее исполнительного комитета. В совет, который возглавляет глава федерации Джанни Инфантино, входят 37 членов, включая восьмерых вице-президентов. Организатора предстоящего чемпионата мира в совете ФИФА представляет генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин.