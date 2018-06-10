"Лион" объявил, что футболист Фекир останется в клубе и не перейдет в "Ливерпуль"

ТАСС, 10 июня. Французский полузащитник футбольного клуба "Лион" Набиль Фекир останется в клубе на следующий сезон. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу команды.

Ранее сообщалось, что "Лион" и "Ливерпуль" пришли к соглашению и в пятницу будет объявлено о трансфере Фекира в английский клуб. Ранее в субботу британская газета The Telegraph сообщила, что в "Ливерпуле" появились сомнения в правильности данного трансфера после того, как Фекир прошел медицинский осмотр.

"Трехсторонние переговоры о переходе капитана команды в английский клуб, в которых приняли участие "Лион", "Ливерпуль" и Фекир, провалились. В субботу вечером "Лион" прекратил переговоры по этому трансферу. "Ливерпуль" был приоритетной целью для Фекира, у "Лиона" есть предложения от других клубов, но они не отвечают амбициям 24-летнего полузащитника. В клубе очень рады, что в предстоящем сезоне смогут рассчитывать на Фекира", - сказано в сообщении "Лиона".

В прошедшем сезоне Фекир провел 40 матчей за французский клуб, забив 23 мяча и отдав восемь результативных передач. Он стал лучшим бомбардиром команды. "Лион" занял третье место в чемпионате Франции и примет участие в Лиге чемпионов в предстоящем сезоне.

Фекир является футболистом сборной Франции, за которую он провел 11 матчей и забил два мяча. Полузащитник вошел в состав сборной на чемпионат мира в России.