СМИ: Ковальчук ведет переговоры с клубами НХЛ "Сан-Хосе" и "Лос-Анджелес"

ТАСС, 10 июня. Российский нападающий Илья Ковальчук ведет переговоры с клубами Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Лос-Анджелес" и "Сан-Хосе". Об этом сообщает TSN.

По информации издания, Ковальчук встречался с представителями "Лос-Анджелеса" в пятницу, а в воскресенье проведет переговоры с "Сан-Хосе".

Ковальчуку 15 апреля исполнилось 35 лет. По правилам НХЛ, с 1 июля он будет исключен из списка добровольно завершивших карьеру, став неограниченно свободным агентом, и сможет подписать контракт с любым клубом лиги. До исполнения 35 лет он мог заключить соглашение только с "Нью-Джерси", которому принадлежали права на игрока, а для подписания контракта с любой другой командой лиги ему нужно было одобрение всех остальных клубов НХЛ.

Ковальчук играл в НХЛ с 2001 по 2013 год, выступая за "Атланту" (2001-2010) и "Нью-Джерси" (2010-2013). Всего в регулярных чемпионатах НХЛ он провел 816 матчей, забросил 417 шайб и отдал 399 голевых передач, в розыгрышах Кубка Стэнли в его активе 32 игры (11 шайб и 16 передач). Ковальчук является двукратным обладателем Кубка Гагарина в составе петербургского СКА (2015, 2017), а также олимпийским чемпионом (2018) и двукратным чемпионом мира (2008, 2009) в составе сборной России.