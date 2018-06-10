Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.06:
$ 62.34
€ 73.37
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СМИ: Ковальчук ведет переговоры с клубами НХЛ "Сан-Хосе" и "Лос-Анджелес"

Спорт
10 июня, 8:28 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, июня. /ТАСС

Последним клубом российского форварда был петербургский СКА

Поделиться
Материал из 1 страницы
Илья Ковальчук

Илья Ковальчук

© Валерий Шарифулин/ТАСС

ТАСС, 10 июня. Российский нападающий Илья Ковальчук ведет переговоры с клубами Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Лос-Анджелес" и "Сан-Хосе". Об этом сообщает TSN.

По информации издания, Ковальчук встречался с представителями "Лос-Анджелеса" в пятницу, а в воскресенье проведет переговоры с "Сан-Хосе".

Ковальчуку 15 апреля исполнилось 35 лет. По правилам НХЛ, с 1 июля он будет исключен из списка добровольно завершивших карьеру, став неограниченно свободным агентом, и сможет подписать контракт с любым клубом лиги. До исполнения 35 лет он мог заключить соглашение только с "Нью-Джерси", которому принадлежали права на игрока, а для подписания контракта с любой другой командой лиги ему нужно было одобрение всех остальных клубов НХЛ.

Ковальчук играл в НХЛ с 2001 по 2013 год, выступая за "Атланту" (2001-2010) и "Нью-Джерси" (2010-2013). Всего в регулярных чемпионатах НХЛ он провел 816 матчей, забросил 417 шайб и отдал 399 голевых передач, в розыгрышах Кубка Стэнли в его активе 32 игры (11 шайб и 16 передач). Ковальчук является двукратным обладателем Кубка Гагарина в составе петербургского СКА (2015, 2017), а также олимпийским чемпионом (2018) и двукратным чемпионом мира (2008, 2009) в составе сборной России.

Смотрите также

"Илья Ковальчук станет звездой в любом клубе НХЛ"

СМИ: клуб НХЛ "Эдмонтон" проявляет интерес к Ковальчуку

Генменеджер "Рейнджерс" подтвердил интерес хоккейного клуба к Ковальчуку

Ковальчук полетит в воскресенье в Северную Америку для переговоров с клубами НХЛ

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Помощь президента: что менялось в жизни россиян после обращения на "Прямую линию"
2
Путин расценивает звонок от Порошенко как сигнал о заинтересованности в урегулировании
3
Путин призвал G7 "прекратить болтовню" и перейти к решению конкретных вопросов
4
СМИ: Япония выразила сожаление в связи с прокладкой РФ оптической линии связи на Курилы
5
Депутат Госдумы: Асад заявил о невозможности очистить пригороды Дамаска от боевиков без РФ
6
Путин оценил итоги визита в Китай
7
Фильм Авдотьи Смирновой победил на "Кинотавре" по результатам зрительского голосования
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости