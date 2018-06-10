Более 150 яхтсменов из Европы и РФ принимают участие в псковской парусной регате

ПСКОВ, 10 июня. /ТАСС/. Яхтсмены из Эстонии, Латвии, Германии, а также из нескольких российских городов приехали на международные соревнования по парусному спорту "XV Псковская парусная регата", стартовавшие в воскресенье в поселке Кривск Печорского района Псковской области. В регате принимают участие порядка 150 яхтсменов, сообщил ТАСС организатор соревнований, исполнительный директор АНО "Псковская парусная регата" Михаил Савин.

"Сегодня мы дали старт парусной регате, подняли флаги, торжественно представили участников. Их у нас 150 яхтсменов, примерно столько же было и в прошлом году. Накануне, в субботу в течение всего дня мы их регистрировали, проводили контрольный обмер яхт, был самый напряженный для организаторов день. А сегодня у нас первый гоночный день", - сказал он.

Савин добавил, что международные соревнования по парусному спорту продлятся в Псковской области до 13 июня и будут приурочены к Дню России. В эти дни в Кривске состоится российский этап кубка Европы "Russia Euro Micro Cup 2018 Pskov" Международной Ассоциации класса яхт "Микро", этап кубка России в классе яхт "2,4 метра" с участием паралимпийской сборной команды России, а также межрегиональные соревнования в детско-юношеских классах и региональные соревнования псковских яхтсменов в крейсерских классах яхт.

Первая парусная регата в Псковской области прошла в 2004 году. В ней приняли участие олимпийский чемпион 1980 года Александр Музыченко, а также знаменитый ярославский яхтсмен Игорь Зарецкий - первый из россиян, ставший в 2010 году победителем трансатлантической парусной регаты одиночек Jester Challenge.