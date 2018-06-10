Ефимова одержала победу на этапе "Маре Нострум" во Франции в заплыве на 50 м брассом

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Россиянка Юлия Ефимова заняла первое место на дистанции 50 метров брассом на этапе серии "Маре Нострум" по плаванию, который проходит во французском Кане-ан-Руссийон.

Ефимова показала время 29,93 секунды. Второй стала американка Молли Ханнис (30,34). Третье место заняла японка Михо Тэрамура (31,18).

В субботу Ефимова одержала победу на этапе "Маре Нострум" на дистанции 100 метров брассом. Ефимова является трехкратным призером Олимпийских игр (два серебра и бронза) и пятикратной чемпионкой мира.

Соревнования завершатся позднее в воскресенье. Второй этап "Маре Нострум" пройдет в Барселоне (13-14 июня), третий - в Монако (16-17 июня).