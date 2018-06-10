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Кубинец Эчеваррия совершил в Стокгольме самый дальний прыжок в длину в 21-м веке

Спорт
10 июня, 22:04 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, июня. /ТАСС

Прыжок не будет официально включен в список самых далеких в истории, поскольку во время попытки сила ветра превышала допустимую норму

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Хуан Мигель Эчеваррия

Хуан Мигель Эчеваррия

© EPA-EFE/CHRISTINE OLSSON

ТАСС, 10 июня. Кубинский легкоатлет Хуан Мигель Эчеваррия одержал победу в соревнованиях по прыжкам в длину на этапе "Бриллиантовой лиги" в Стокгольме. Кубинец в последней попытке прыгнул на 8,83 метра, показав лучший результат в прыжках в длину за последние 27 лет.

Этот результат стал пятым в истории прыжков в длину. Мировой рекорд в данной дисциплине принадлежит американцу Майку Пауэллу и был установлен в августе 1991 года. Пауэлл показал результат 8,95 м и превзошел достижение своего соотечественника Боба Бимона, который в октябре 1968 года прыгнул на 8,90 м.

Третий результат в истории легкой атлетики принадлежит другому американскому спортсмену Карлу Льюису, который в августе 1991 года прыгнул на 8,87 м. Советский легкоатлет Роберт Эммиян показал результат 8,86 м в мае 1987 года, до сих пор этот прыжок остается четвертым среди самых дальних в истории.

Таким образом, 19-летний Эчеваррия исполнил самый дальний прыжок в 21-м веке. Во время попытки кубинца скорость ветра составила +2,1 м/с, и этот прыжок не будет официально включен в список самых далеких в истории, так как рекорды фиксируются при попутном ветре не более двух метров в секунду. Личный рекорд Эчеваррии равен 8,53 м и был установлен 31 мая на этапе "Бриллиантовой лиги" в Риме.

"Сегодня я хотел прыгнуть дальше 8,50 метров, но не думал, что смогу прыгнуть так далеко. Я хотел бы прыгать на таком уровне долгое время, но сейчас только начало сезона, поэтому не буду форсировать события, а продолжу поступательное движение шаг за шагом. Пока я не думаю о прыжке на девять метров, но я продолжу упорно работать, чтобы когда-нибудь мог прыгнуть за девять метров", - прокомментировал Эчеваррия свой успех.

Эчеваррия является чемпионом мира 2018 года в помещении. На чемпионате мира в 2017 году кубинец занял 15-е место.

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