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Гонщик "Феррари" Феттель выиграл Гран-при Канады в "Формуле-1"

Спорт
10 июня, 22:49 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, июня. /ТАСС

Россиянин Сергей Сироткин занял 17-е место

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Себастьян Феттель

Себастьян Феттель

© EPA-EFE/VALDRIN XHEMAJ

ТАСС, 10 июня. Немецкий пилот команды чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" "Феррари" Себастьян Феттель стал победителем гонки Гран-при Канады.

Вторым финишировал финский гонщик "Мерседеса" Валттери Боттас. Третьим стал голландский пилот "Ред Булла" Макс Ферстаппен. Британский пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон, который является действующим чемпионом и до этого этапа лидировал в личном зачете в текущем сезоне, занял пятое место.

Феттель является четырехкратным чемпионом "Формулы-1". Немец выиграл 50-й Гран-при "Формулы-1" в своей карьере. Второй раз Феттель одержал победу в Канаде, впервые он занял первое место на Гран-при Канады в 2013 году, когда управлял болидом команды "Ред Булл".

Российский пилот "Уильямса" Сергей Сироткин занял 17-е место. Его партнер по команде канадец Лэнс Стролл не сумел финишировать.

Феттель опередил Хэмилтона в личном зачете. Немец набрал 121 очко, в активе у Хэмилтона 120 очков. На третье место поднялся Боттас (86), который на два балла опередил австралийского гонщика "Ред Булла" Даниэля Риккьярдо. Сироткин и французский пилот команды "Хаас" Ромен Грожан остаются единственными гонщиками, которые не набрали очков в текущем сезоне.

Следующий этап Гран-при пройдет во Франции с 22 по 24 июня.

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