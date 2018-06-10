Гонщик "Феррари" Феттель выиграл Гран-при Канады в "Формуле-1"

ТАСС, 10 июня. Немецкий пилот команды чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" "Феррари" Себастьян Феттель стал победителем гонки Гран-при Канады.

Вторым финишировал финский гонщик "Мерседеса" Валттери Боттас. Третьим стал голландский пилот "Ред Булла" Макс Ферстаппен. Британский пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон, который является действующим чемпионом и до этого этапа лидировал в личном зачете в текущем сезоне, занял пятое место.

Феттель является четырехкратным чемпионом "Формулы-1". Немец выиграл 50-й Гран-при "Формулы-1" в своей карьере. Второй раз Феттель одержал победу в Канаде, впервые он занял первое место на Гран-при Канады в 2013 году, когда управлял болидом команды "Ред Булл".

Российский пилот "Уильямса" Сергей Сироткин занял 17-е место. Его партнер по команде канадец Лэнс Стролл не сумел финишировать.

Феттель опередил Хэмилтона в личном зачете. Немец набрал 121 очко, в активе у Хэмилтона 120 очков. На третье место поднялся Боттас (86), который на два балла опередил австралийского гонщика "Ред Булла" Даниэля Риккьярдо. Сироткин и французский пилот команды "Хаас" Ромен Грожан остаются единственными гонщиками, которые не набрали очков в текущем сезоне.

Следующий этап Гран-при пройдет во Франции с 22 по 24 июня.