Мария Шарапова поднялась на семь позиций в рейтинге WTA

ТАСС, 11 июня. Россиянка Мария Шарапова поднялась с 30-го места на 23-е в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Обновленная версия рейтинга опубликована на сайте WTA.

На прошлой неделе Шарапова дошла до четвертьфинала Открытого чемпионата Франции, где проиграла испанке Гарбинье Мугурусе (2:6, 1:6). Шарапова показала лучший результат на турнирах серии Большого шлема после возвращения после дисквалификации в 2017 году.

Россиянка Дарья Касаткина сохранила 14-ю строчку в рейтинге. Касаткина также дошла до четвертьфинала Открытого чемпионата Франции, где уступила американке Слоан Стивенс (3:6, 1:6), для россиянки этот результат стал лучшим в карьере на турнирах серии Большого шлема. Анастасия Павлюченкова (28) и Екатерина Макарова (36) сохранили свои позиции в рейтинге. Обе спортсменки завершили борьбу на Открытом чемпионате Франции на стадии второго круга.

Елена Веснина, проигравшая в первом круге, потеряла восемь позиций (52). Светлана Кузнецова, которая не смогла пройти в Париже дальше первого раунда, опустилась на 14 мест (57). Наталья Вихлянцева, проигравшая в первом круге во Франции, потеряла шесть строчек в рейтинге (85).

Стивенс, дошедшая до финала Открытого чемпионата Франции, поднялась на четвертое место в рейтинге. Американка Мэдисон Киз, которая в полуфинале проиграла Стивенс, поднялась на десятую позицию. На одну строчку вверх (6) поднялась француженка Каролин Гарсия, по одному месту в рейтинге потеряли украинка Элина Свитолина (5) и чешка Каролина Плишкова (7). Латвийка Елена Остапенко, которая не смогла защитить титул победительницы Открытого чемпионата Франции и проиграла в первом круге, вылетела из топ-10.

Рейтинг WTA от 11 июня

1 (1). Симона Халеп (Румыния) - 7970 очков

2 (2). Каролин Возняцки (Дания) - 6745

3 (3). Гарбинье Мугуруса (Испания) - 6550

4 (10). Слоан Стивенс (США) - 5463

5 (4). Элина Свитолина (Украина) - 5205

6 (7). Каролин Гарсия (Франция) - 4970

7 (6). Каролина Плишкова (Чехия) - 4685

8 (8). Петра Квитова (Чехия) - 4610

9 (9). Винус Уильямс (США) - 3971

10 (13). Мэдисон Киз (США) - 3536...

12 (5). Елена Остапенко (Латвия) - 3392…

14 (14). Дарья Касаткина (Россия) - 3125...

23 (30). Мария Шарапова (Россия) - 1943...

28 (28). Анастасия Павлюченкова (Россия) - 1596...

36 (36). Екатерина Макарова (Россия) - 1330...

52 (44). Елена Веснина (Россия) - 1060...

57 (43). Светлана Кузнецова (Россия) - 963...

85 (79). Наталья Вихлянцева (Россия) - 780.