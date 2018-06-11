Хачанов и Рублев сохранили свои позиции в рейтинге ATP

ТАСС, 11 июня. Россиянин Андрей Рублев остался на 31-м месте в рейтинге Ассоциации теннисистов- профессионалов (ATP), несмотря на пропуск Открытого чемпионата Франции. Обновленная версия рейтинга опубликована на сайте организации.

Рублев из-за травмы спины не сыграл на турнирах ATP в Барселоне и Мадриде. По этой же причине 20-летний россиянин не выступил на Открытом чемпионате Франции. Карен Хачанов также сохранил 38-ю позицию в рейтинге. Хачанов на "Ролан Гаррос" проиграл немцу Александру Звереву в пяти сетах в матче четвертого круга.

Даниил Медведев поднялся с 52-й на 53-ю строчку. В Париже россиянин в первом круге проиграл французу Люку Пую. Евгений Донской также уступил в матче первого раунда немцу Яну-Леннарду Штруффу, но при этом поднялся в рейтинге на три позиции (76).

Аргентинец Хуан Мартин дель Потро, дошедший до полуфинала Открытого чемпионата Франции, поднялся на четвертую строчку. Это наивысшая позиция, которой аргентинец достигал в рейтинге, в январе 2010 года он также был четвертым. По одному месту в рейтинге потеряли хорват Марин Чилич (5), болгарин Григор Димитров (6) и южноафриканец Кевин Андерсон (8). Австриец Доминик Тим, дошедший до финала турнира в Париже, поднялся на одну позицию (7).

Рейтинг ATP от 11 июня:

1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) - 8770 очков

2 (2). Роджер Федерер (Швейцария) - 8670

3 (3). Александр Зверев (Германия) - 5965

4 (6). Хуан Мартин дель Потро (Аргентина) - 5080

5 (4). Марин Чилич (Хорватия) - 4950

6 (5). Григор Димитров (Болгария) - 4870

7 (8). Доминик Тим (Австрия) - 3835

8 (7). Кевин Андерсон (ЮАР) - 3635

9 (9). Давид Гоффен (Бельгия) - 3110

10 (10). Джон Изнер (США) - 3070...

31 (31). Андрей Рублев (Россия) - 1371...

38 (38). Карен Хачанов (Россия) - 1220...

52 (53). Даниил Медведев (Россия) - 974...

76 (79). Евгений Донской (Россия) - 726...

93 (98). Михаил Южный (Россия) - 616.