Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.06:
$ 62.34
€ 73.37
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Женская сборная России вышла в четвертьфинал Кубка мира по баскетболу 3х3

Спорт
11 июня, 11:39 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, июня. /ТАСС

Россиянки выиграли три матча из четырех на групповом этапе и заняли второе место в группе С

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 11 июня. Женская сборная России по баскетболу 3x3 в составе Анны Лешковцевой, Анастасии Логуновой, Людмилы Саповой и Александры Столяр вышла в четвертьфинал Кубка мира, который проходит на Филиппинах.

В понедельник россиянки обыграли сборную Ирана со счетом 22:12. Затем сборная России уступила команде США со счетом 13:21. Сборная России выиграла три матча из четырех на групповом этапе. Россиянки заняли второе место в группе С, первыми стали американки, которые победили во всех четырех играх. В плей-офф выходят по две лучшие команды из каждой группы.

Соперник сборной России по четвертьфиналу определится позднее. Россиянки могут сыграть с командами Италии, Чехии, Малайзии и Туркменистана. Плей-офф Кубка мира пройдет 12 июня.

Разновидность баскетбола 3х3, известная также как стритбол, вошла в программу Олимпийских игр 2020 года в Токио. В каждой команде четыре игрока, однако на площадке могут находиться лишь трое. Игра идет 10 минут чистого времени либо до 21 очка, за точный дальний бросок команда получает два очка, за остальные попадания в корзину - по одному.

Женская сборная России является действующим победителем Кубка мира.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Путин расценивает звонок от Порошенко как сигнал о заинтересованности в урегулировании
2
Мария Шарапова осталась без реванша
3
Как Россия радовалась победе Овечкина в Кубке Стэнли
4
Умерла заслуженная артистка России Татьяна Малыщицкая
5
Путин потребовал от Порошенко освободить арестованных на Украине российских журналистов
6
Помощь президента: что менялось в жизни россиян после обращения на "Прямую линию"
7
Трамп снова раскритиковал премьер-министра Канады за заявление об американских пошлинах
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости