Женская сборная России вышла в четвертьфинал Кубка мира по баскетболу 3х3

ТАСС, 11 июня. Женская сборная России по баскетболу 3x3 в составе Анны Лешковцевой, Анастасии Логуновой, Людмилы Саповой и Александры Столяр вышла в четвертьфинал Кубка мира, который проходит на Филиппинах.

В понедельник россиянки обыграли сборную Ирана со счетом 22:12. Затем сборная России уступила команде США со счетом 13:21. Сборная России выиграла три матча из четырех на групповом этапе. Россиянки заняли второе место в группе С, первыми стали американки, которые победили во всех четырех играх. В плей-офф выходят по две лучшие команды из каждой группы.

Соперник сборной России по четвертьфиналу определится позднее. Россиянки могут сыграть с командами Италии, Чехии, Малайзии и Туркменистана. Плей-офф Кубка мира пройдет 12 июня.

Разновидность баскетбола 3х3, известная также как стритбол, вошла в программу Олимпийских игр 2020 года в Токио. В каждой команде четыре игрока, однако на площадке могут находиться лишь трое. Игра идет 10 минут чистого времени либо до 21 очка, за точный дальний бросок команда получает два очка, за остальные попадания в корзину - по одному.

Женская сборная России является действующим победителем Кубка мира.