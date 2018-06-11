СМИ: тренер сборной Аргентины Сампаоли обвиняется в сексуальных домогательствах

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Главный тренер сборной Аргентины Хорхе Сампаоли обвиняется в сексуальных домогательствах по отношению к повару команды. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на аргентинскую радиостанцию Radio Mitre.

По информации журналиста Габриэля Аньелло, президент Ассоциации футбола Аргентины (AFA) Клаудио Тапия был в курсе данного инцидента, он дал взятку женщине, чтобы она хранила молчание.

При этом сам Тапия заявил, что не верит в виновность Сампаоли. "Каждый день происходит что-то, способное причинить вред нашей сборной. Я действительно верю в честность нашего тренера. Я знаю, какой он человек", - заявил Тапия.

Как сообщает Аньелло, Сампаоли может быть уволен после чемпионата мира.

Сампаоли возглавил сборную Аргентины в мае 2017 года. Под его руководством команда сумела отобраться на чемпионат мира.

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Сборная Аргентины сыграет в группе D с командами Исландии (16 июня, Москва, стадион "Спартак"), Хорватии (21 июня, Нижний Новгород) и Нигерии (26 июня, Санкт-Петербург).