Испанский мотогонщик Перес скончался в результате аварии во время гонки в Барселоне

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Испанский мотогонщик Андреас Перес скончался после аварии во время гонки в Барселоне. Об этом говорится в заявлении команды Reale Avintia Academy, за которую выступал Перес.

"Во время гонки чемпионата Moto3 FIM CEV на трассе в Барселоне Андреас упал на выходе из пятого поворота, и несколько пилотов, шедших позади, не смогли уклониться от столкновения с ним, - говорится в заявлении. - Он был госпитализирован на вертолете с серьезным повреждением головного мозга. Вскоре врачи диагностировали смерть мозга".

Перес погиб в возрасте 14 лет.