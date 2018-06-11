Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.06:
$ 62.34
€ 73.37
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Мужская сборная России не смогла выйти в четвертьфинал Кубка мира по баскетболу 3x3

Спорт
11 июня, 13:49 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, июня. /ТАСС

В понедельник российская команда проиграла сборной Монголии со счетом 18:21

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 11 июня. Мужская сборная России по баскетболу 3x3 в составе Ильи Александрова, Дмитрия Коршакова, Виктора Павленко и Максима Дыбовского не смогла выйти в четвертьфинал Кубка мира, который проходит на Филиппинах.

В понедельник сборная России проиграла команде Монголии со счетом 18:21. В воскресенье россияне обыграли бразильцев (20:16), но проиграли канадцам (17:20). Таким образом, после матча с командой Монголии сборная России опустилась на третье место в группе С.

Сборная Монголии позднее в понедельник одержала победу над сборной Бразилии со счетом 19:16 и обеспечила себе второе место в группе С, которое позволяет выйти в плей-офф турнира. Монголы одержали три победы в четырех матчах. Первое место в группе С заняла сборная Канады, в активе которой три победы в трех матчах. Канадцы позднее проведут последнюю встречу группового этапа против бразильцев.

Таким образом, сборная России, в активе которой одна победа и два поражения в трех матчах, не сможет подняться выше третьего места в группе. В связи с этим россияне потеряли шансы на выход в плей-офф. Позднее в понедельник сборная России проведет последний матч на турнире против команды Филиппин.

На Кубке мира 2017 года сборная России заняла второе место в своей группе и вышла в четвертьфинал, где проиграла команде Нидерландов (13:15). Сборная России является бронзовым призером Кубка мира 2014 года. Этот результат является лучшим за все время выступлений мужской команды на турнире.

Разновидность баскетбола 3х3, известная также как стритбол, вошла в программу Олимпийских игр 2020 года в Токио. В каждой команде четыре игрока, однако на площадке могут находиться лишь трое. Игра идет 10 минут чистого времени либо до 21 очка, за точный дальний бросок команда получает два очка, за остальные попадания в корзину - по одному.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Минобороны рассказали о готовящейся в Сирии провокации боевиков при содействии США
2
Путин расценивает звонок от Порошенко как сигнал о заинтересованности в урегулировании
3
Умерла заслуженная артистка России Татьяна Малыщицкая
4
Мария Шарапова осталась без реванша
5
Умер народный артист РСФСР Игорь Охлупин
6
Как Россия радовалась победе Овечкина в Кубке Стэнли
7
THR: актер Джексон Оделл умер на 21-м году жизни
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости