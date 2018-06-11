Мужская сборная России не смогла выйти в четвертьфинал Кубка мира по баскетболу 3x3

ТАСС, 11 июня. Мужская сборная России по баскетболу 3x3 в составе Ильи Александрова, Дмитрия Коршакова, Виктора Павленко и Максима Дыбовского не смогла выйти в четвертьфинал Кубка мира, который проходит на Филиппинах.

В понедельник сборная России проиграла команде Монголии со счетом 18:21. В воскресенье россияне обыграли бразильцев (20:16), но проиграли канадцам (17:20). Таким образом, после матча с командой Монголии сборная России опустилась на третье место в группе С.

Сборная Монголии позднее в понедельник одержала победу над сборной Бразилии со счетом 19:16 и обеспечила себе второе место в группе С, которое позволяет выйти в плей-офф турнира. Монголы одержали три победы в четырех матчах. Первое место в группе С заняла сборная Канады, в активе которой три победы в трех матчах. Канадцы позднее проведут последнюю встречу группового этапа против бразильцев.

Таким образом, сборная России, в активе которой одна победа и два поражения в трех матчах, не сможет подняться выше третьего места в группе. В связи с этим россияне потеряли шансы на выход в плей-офф. Позднее в понедельник сборная России проведет последний матч на турнире против команды Филиппин.

На Кубке мира 2017 года сборная России заняла второе место в своей группе и вышла в четвертьфинал, где проиграла команде Нидерландов (13:15). Сборная России является бронзовым призером Кубка мира 2014 года. Этот результат является лучшим за все время выступлений мужской команды на турнире.

Разновидность баскетбола 3х3, известная также как стритбол, вошла в программу Олимпийских игр 2020 года в Токио. В каждой команде четыре игрока, однако на площадке могут находиться лишь трое. Игра идет 10 минут чистого времени либо до 21 очка, за точный дальний бросок команда получает два очка, за остальные попадания в корзину - по одному.