CAS увеличил срок дисквалификации за допинг теннисистке Эррани до 10 месяцев

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Спортивный арбитражный суд в Лозанне увеличил срок дисквалификации за употребление допинга итальянской теннисистке Саре Эррани до десяти месяцев. Об этом сообщается на сайте суда.

"Спортивный арбитражный суд частично удовлетворил апелляцию Антидопингового агентства Италии и дисквалифицирует Сару Эррани на 10 месяцев. Решение вступает в силу немедленно", - говорится в документе. Сообщается, что два месяца (с 3 августа по 2 октября 2017 года), в течение которых Эррани была отстранена, пойдут в срок десятимесячной дисквалификации. Таким образом, срок дисквалификации итальянки истечет через восемь месяцев.

Антидопинговое агентство Италии требовало для Эррани два года отстранения, но суд принял во внимание аргументы итальянки. Эррани уверяла, что вещество попало в ее организм через лекарство от рака, с которым долгое время борется ее мать. Та оставила таблетки на столе, где Эррани готовила пищу. Суд признал, что запрещенное вещество попало в организм спортсменки случайно.

Ранее сообщалось, что в пробе спортсменки от 16 февраля 2017 года было обнаружено запрещенное вещество летрозол. 18 апреля Эррани было предъявлено обвинение в нарушении антидопинговых правил по статье 2.1 (наличие запрещенной субстанции в пробе игрока). Теннисистка выступила с признанием в нарушении и ходатайствовала о разбирательстве независимого суда.

Слушания состоялись 19 июля. По решению независимого трибунала, срок дисквалификации Эррани составил два месяца, начиная с 3 августа. Ее результаты в период с 16 февраля до 7 июня 2017 года (дата следующего отрицательного теста) аннулированы. Она лишена рейтинговых очков и призовых денег, которые выиграла на соревнованиях в этот период.

Эррани занимает 72-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). За карьеру в одиночном разряде итальянка выиграла девять турниров WTA. Ее наивысшим местом в рейтинге WTA является пятая строчка.