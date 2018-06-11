Толкатели ядра Тарасова и Лесной стали победителями московского турнира "Праздник силы"

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Победитель зимнего Кубка Европы - 2018 Александр Лесной и действующая чемпионка России в помещении Ирина Тарасова заняли первое место по итогам турнира "Праздник силы", который прошел в понедельник на московском стадионе "Салют Гераклион". Об этом с места событий сообщает корреспондент ТАСС.

29-летний Лесной, получивший зимой от Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) статус нейтрального спортсмена, выиграл московский турнир с результатом 21 м 8 см. Второе место занял Максим Афонин (20,80), третье - Константин Лядусов (20,01).

31-летняя Тарасова в лучшей попытке толкнула ядро на 18,09 метра, показав лучший результат сезона в России. Второй стала Алена Бугакова (17,54), третьей - Евгения Соловьева (16,78).

IAAF в декабре 2016 года приняла решение на время отстранения Всероссийской федерации легкой атлетики разрешить легкоатлетам РФ, соответствующим критериям организации, выступать на международных стартах в статусе нейтральных спортсменов.