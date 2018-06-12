СМИ: итальянский "Интер" предложил "Спартаку" €47 млн за футболиста Промеса

ТАСС, 12 июня. Миланский футбольный клуб "Интер" сделал предложение московскому "Спартаку" о покупке голландского нападающего команды Квинси Промеса за €47 млн. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на французский портал Foot Mercato.

Как сообщает издание, "Спартак" изучает различные варианты продажи Промеса. Контракт между клубом и 26-летним футболистом рассчитан до июня 2020 года.

Ранее британские СМИ сообщали, что в трансфере игрока заинтересованы английские клубы "Тоттенхэм", "Саутгемптон" и "Ньюкасл".

Промес был признан лучшим футболистом России 2017 года по опросу журналистов, который проводит еженедельник "Футбол". В составе "Спартака" стал чемпионом России в сезоне-2016/17 и лучшим бомбардиром команды.

Промес является воспитанником академии амстердамского "Аякса", в 17-летнем возрасте игрок перешел в "Твенте", из которого на сезон на правах аренды ушел в "Гоу Эхед Иглс". 8 августа 2014 года полузащитник подписал четырехлетний контракт со "Спартаком", красно-белые заплатили за голландца порядка €10 млн. В прошедшем сезоне Промес стал лучшим бомбардиром чемпионата России, забив 15 голов в 26 матчах.