Женская сборная России по баскетболу 3x3 проиграла итальянкам в финале Кубка мира

ТАСС, 12 июня. Женская сборная России по баскетболу 3x3 в составе Анны Лешковцевой, Анастасии Логуновой, Людмилы Саповой и Александры Столяр стала серебряным призером Кубка мира, который проходит на Филиппинах.

В финале россиянки проиграли сборной Италии со счетом 12:16. Бронзовыми призерами стали француженки, победившие китаянок со счетом 21:14.

Женская сборная России побеждала на Кубке мира в 2017 году, также в ее активе серебряные медали турнира 2014 года. Итальянки выиграли Кубок мира впервые.

Мужская сборная России не вышла в плей-офф турнира, заняв четвертое место в группе C.

Разновидность баскетбола 3х3, известная также как стритбол, вошла в программу Олимпийских игр 2020 года в Токио. В каждой команде четыре игрока, однако на площадке могут находиться лишь трое. Игра идет 10 минут чистого времени либо до 21 очка, за точный дальний бросок команда получает два очка, за остальные попадания в корзину - по одному.