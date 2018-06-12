Латвия примет соревнования на санно-бобслейной трассе, если Стокгольм получит ОИ-2026

ТАСС, 12 июня. Правительство Латвии поддержало заявку Стокгольма на проведение зимних Олимпийских игра 2026 года, трасса в латвийской Сигулде может принять соревнования по бобслею, скелетону и санному спорту. Об этом сообщается в пресс-релизе правительства Латвии.

Во вторник правительству Латвии был представлен отчет о сотрудничестве со шведами в процессе выдвижения заявки Стокгольма на проведение Игр. Предложение провести в Латвии некоторые соревнования поступило от оргкомитета "Стокгольм-2026", так как в Швеции нет необходимой инфраструктуры для организации соревнований по бобслею, саням и скелетону. В Латвии же существуют сильные традиции в этих видах спорта, а также есть трасса высокого уровня для организации международных соревнований.

Санно-бобслейная трасса в Сигулде была построена в 1986 году, на ней традиционно проходят этапы Кубка мира по санному спорту. Отмечается, что трасса не имеет адаптации к соревнованиям по бобслею в четверках. Правительство Латвии выделит 264 370 евро на составление специализированного маршрута для бобслеистов.

Международный олимпийский комитет (МОК) в начале апреля опубликовал список из семи Национальных олимпийских комитетов (НОК), которые официально подтвердили намерение принять в своей стране зимние Олимпийские и Паралимпийские игры 2026 года. Австрия выдвинула в качестве кандидата на проведение соревнований Грац, Канада - Калгари, Япония - Саппоро, Швеция - Стокгольм, Швейцария - Сьон, Турция - Эрзурум. НОК Италии предлагает провести Игры в городе Кортина-д'Ампеццо, в Милане или в Турине.

В первой декаде мая стало известно, что Саппоро намерен отменить заявку на 2026 год и перенести ее на 2030-й, позднее из списка выпал Сьон.

Зимние Олимпийские игры 2022 года пройдут в Пекине.