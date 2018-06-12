Сборная Сербии в третий раз подряд выиграла Кубок мира по баскетболу 3x3

ТАСС, 12 июня. Мужская сборная Сербии стала победителем Кубка мира по баскетболу 3x3, который проходил на Филиппинах.

В финале сербы победили голландцев со счетом 16:13. Бронзовым призером стала сборная Словении, обыгравшая поляков со счетом 21:15.

У женщин победителем стала команда Италии, победившая сборную России в финале со счетом 16:12. Бронзу завоевали француженки, обыгравшие китаянок со счетом 21:14.

Мужская сборная Сербии в третий раз подряд стала победителем Кубка мира. Всего сербы выиграли четыре Кубка мира из пяти. В финале турнира 2017 года они также встречались со сборной Нидерландов.

Разновидность баскетбола 3х3, известная также как стритбол, вошла в программу Олимпийских игр 2020 года в Токио. В каждой команде четыре игрока, однако на площадке могут находиться лишь трое. Игра идет 10 минут чистого времени либо до 21 очка, за точный дальний бросок команда получает два очка, за остальные попадания в корзину - по одному.