Эксперт: сборная России по футболу не должна переоценивать свои силы в первом матче ЧМ

ТАСС, 12 июня. Игрокам сборной России по футболу не нужно переоценивать свои силы в первом матче группового этапа чемпионата мира 2018 года против команды Саудовской Аравии. Такое мнение высказал бывший футболист ЦСКА и "Спартака" Валерий Масалитин, чьи слова приводит "Газета.Ru".

"В первом матче для игроков будет очень важно не переоценить свои силы, - сказал Масалитин. - Нужно все делать с холодной головой. У ребят будет запредельный настрой, болельщики погонят их вперед. Но не нужно считать, что сборную Саудовской Аравии можно обыграть "на одной ноге".

Эксперт также считает, что на чемпионате мира для подопечных Станислава Черчесова не будет слабых соперников. "Саудовская Аравия - не самая слабая команда, - сказал Масалитин. - Для сборной России вообще не будет легких соперников на турнире. От нашей сборной сложно что-то ожидать в плане результата".

На мировом первенстве сборная России сыграет в группе A против команд Саудовской Аравии (14 июня, Москва, стадион "Лужники"), Египта (19 июня, Санкт-Петербург) и Уругвая (25 июня, Самара). Чемпионат мира пройдет в России с 14 июня по 15 июля в 11 городах.