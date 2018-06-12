Испанский баскетболист По Газоль был госпитализирован после падения с велосипеда

ТАСС, 12 июня. Центровой клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Сан-Антонио" По Газоль попал в больницу после падения с велосипеда. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на Mundo Deportivo.

Инцидент произошел в Италии, где 37-летний испанский баскетболист проводит отпуск. Отмечается, что Газоль избежал переломов, однако получил многочисленные ссадины. После обследования баскетболиста выписали из больницы.

Газоль является чемпионом мира и трехкратным чемпионом Европы в составе сборной Испании. Центровой дважды становился чемпионом НБА.