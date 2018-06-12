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Испанский баскетболист По Газоль был госпитализирован после падения с велосипеда

Спорт
12 июня, 18:16 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, июня. /ТАСС

Инцидент произошел в Италии, где 37-летний испанский баскетболист проводит отпуск

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ТАСС, 12 июня. Центровой клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Сан-Антонио" По Газоль попал в больницу после падения с велосипеда. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на Mundo Deportivo.

Инцидент произошел в Италии, где 37-летний испанский баскетболист проводит отпуск. Отмечается, что Газоль избежал переломов, однако получил многочисленные ссадины. После обследования баскетболиста выписали из больницы.

Газоль является чемпионом мира и трехкратным чемпионом Европы в составе сборной Испании. Центровой дважды становился чемпионом НБА.

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