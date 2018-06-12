Старший тренер сборной России по керлингу на колясках Батугин вошел в исполком ФКР

МОСКВА, 12 июня. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Старший тренер сборной России по керлингу на колясках Антон Батугин вошел в состав исполкома Федерации керлинга России (ФКР). Об этом ТАСС сообщил президент организации Дмитрий Свищев.

Отчетно-выборная конференция ФКР прошла во вторник в Москве, Свищев единогласно был избран на третий олимпийский цикл президентом организации.

"Наша сборная керлингистов становилась чемпионами мира, являлась призером Игр в Сочи. Такой человек как Антон Батугин - керлингист, мастер спорта международного класса, заслуженный тренер страны, необходим в исполкоме ФКР, он будет направлять и квалифицированно продвигать пятую дисциплину в керлинге, - рассказал Свищев. - Теперь ФКР зеркально соответствует структуре Международной федерации керлинга, в которой нет разделения на паралимпийский и непаралимпийский керлинг".

На Играх в Сочи российская команда стала серебряным призером, в Пхёнчхане смешанная команда, которую составили Константин Курохтин (скип), Марат Романов (вице-скип), Дарья Щукина, Александр Шевченко и Андрей Мещеряков не смогла пробиться в полуфинал.