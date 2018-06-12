Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.06:
$ 62.34
€ 73.37
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Старший тренер сборной России по керлингу на колясках Батугин вошел в исполком ФКР

Спорт
12 июня, 20:01 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Вероника Советова

Отчетно-выборная конференция Федерации керлинга России прошла во вторник в Москве

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 12 июня. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Старший тренер сборной России по керлингу на колясках Антон Батугин вошел в состав исполкома Федерации керлинга России (ФКР). Об этом ТАСС сообщил президент организации Дмитрий Свищев.

Отчетно-выборная конференция ФКР прошла во вторник в Москве, Свищев единогласно был избран на третий олимпийский цикл президентом организации.

"Наша сборная керлингистов становилась чемпионами мира, являлась призером Игр в Сочи. Такой человек как Антон Батугин - керлингист, мастер спорта международного класса, заслуженный тренер страны, необходим в исполкоме ФКР, он будет направлять и квалифицированно продвигать пятую дисциплину в керлинге, - рассказал Свищев. - Теперь ФКР зеркально соответствует структуре Международной федерации керлинга, в которой нет разделения на паралимпийский и непаралимпийский керлинг".

На Играх в Сочи российская команда стала серебряным призером, в Пхёнчхане смешанная команда, которую составили Константин Курохтин (скип), Марат Романов (вице-скип), Дарья Щукина, Александр Шевченко и Андрей Мещеряков не смогла пробиться в полуфинал.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Порошенко в ходе запуска TANAP обвинил Россию в "злоупотреблении энергоресурсами"
2
Помощь президента: что менялось в жизни россиян после обращения на "Прямую линию"
3
Умер кардиохирург Яков Бранд
4
В ДНР назвали информационным вбросом заявление Киева о разрушении дамбы завода в Торецке
5
Умерла заслуженная артистка России Татьяна Малыщицкая
6
В СК подтвердили опознание всех жертв столкновения катамарана и баржи на Волге
7
Украина подала в суд ООН меморандум с обвинениями России в финансировании терроризма
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости