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Инфантино: ФИФА пережила клиническую смерть и теперь полна энтузиазма

Спорт
13 июня, 10:39 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, июня. /ТАСС

Инфантино был избран президентом организации в феврале 2016 года, на этом посту он сменил Йозефа Блаттера, который был вынужден уйти в отставку в связи с коррупционным скандалом

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Глава ФИФА Джанни Инфантино

Глава ФИФА Джанни Инфантино

©  Алексей Никольский/ТАСС

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Международная федерация футбола (ФИФА) после громкого коррупционного скандала, который привел к смене руководства и серьезным реформам внутри организации, сумела выйти из кризиса и теперь вновь стабильно развивается. Об этом на конгрессе ФИФА в Москве заявил глава организации Джанни Инфантино.

Инфантино был избран президентом организации в феврале 2016 года, на этом посту он сменил Йозефа Блаттера, который был вынужден уйти в отставку в связи с коррупционным скандалом.

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"ФИФА в день выборов президента являлась организацией, которой была диагностирована клиническая смерть. Сейчас она жива, полна жизни и энтузиазма, с определенным видением будущего. Я был избран на основе программы, вместе мы попытались ее осуществить", - сказал Инфантино.

"Конечно, реформы правильного управления стали определяющими для того, чтобы можно было сказать, что ФИФА в добром здравии. Принципы реформ, которые мы воплощаем, стали импульсом для возрождения ФИФА", - подчеркнул он.

Конгресс в среду выберет место проведения чемпионата мира 2026 года, на него претендуют Марокко и совместная заявка США, Канады и Мексики.

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