СМИ: Луис Энрике является главным кандидатом на пост тренера сборной Испании

ТАСС, 13 июня. Бывший главный тренер "Барселоны" Луис Энрике является основным кандидатом на пост главного тренера сборной Испании по футболу. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на газету Mundo Deportivo.

Во вторник мадридский "Реал" объявил, что действующий тренер испанской национальной команды Хулен Лопетеги возглавит клуб после чемпионата мира по футболу 2018 года. Контракт с 51-летним специалистом подписан на три года.

По информации издания, в список кандидатов также входят бывший капитан национальной команды, спортивный директор сборной Испании Фернандо Йерро, тренер клуба "Лас-Пальмас" Маноло Хименес, наставник английской команды "Ноттингем Форест" Айтор Каранка и главный тренер молодежной сборной Испании Альберт Селадес.

Лопетеги возглавляет сборную Испании с 2016 года. Под его руководством команда провела 20 матчей и одержала 14 побед, шесть раз сыграла вничью. Соперниками испанской сборной на ЧМ-2018 по группе B станут команды Португалии (15 июня, Сочи), Марокко (20 июня, Москва, стадион "Лужники") и Ирана (25 июня, Саранск).

Энрике вместе с "Барселоной" стал двукратным чемпионом Испании (2014/15, 2015/16), двукратным обладателем Кубка Испании (2014/15, 2015/16) и обладателем Суперкубка страны 2016 года. В сезоне-2014/15 "Барселона" выиграла Лигу чемпионов, в 2015 году команда стала победителем клубного чемпионата мира и обладателем Суперкубка УЕФА.