Более 50 стран подали заявки на участие в зимней Универсиаде 2019 года в Красноярске

ТАСС, 13 июня. Пятьдесят шесть стран подали заявки на участие в зимней Универсиаде 2019 года, которая пройдет в Красноярске. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта России со ссылкой на дирекцию Игр.

В ближайшее время дирекция проведет презентации Универсиады для дипломатических представительств тех стран, которые еще не приняли решение об участие в Играх. Рекордной Универсиадой по количеству участвовавших стран является зимняя Универсиада 2017 года, которая прошла в Алма-Ате (57 стран).

В октябре 2018 года в Красноярске пройдет встреча глав делегаций федераций студенческого спорта от стран, которые зарегистрировали заявки на участие в Универсиаде.

Летние и зимние Универсиады проводятся раз в два года под эгидой Международной федерации студенческого спорта. Летние соревнования дважды проводились в СССР и в России (в 1973 году в Москве и в 2013 году в Казани).

В марте 2019 года зимняя Универсиада пройдет в Красноярске. В качестве генерального партнера выступает компания "Норникель". К студенческим Играм в Красноярске будет построено, реконструировано и отремонтировано 34 объекта спортивной, транспортной и медицинской инфраструктуры.