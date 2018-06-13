Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 14.06:
$ 63.12
€ 74.14
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

"Анжи" подаст документы для участия в чемпионате РФПЛ

Спорт
13 июня, 15:05 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Рустам Шарафутдинов

Ранее ТАСС стало известно, что РФС не выдал лицензию "Амкару" для участия в чемпионате РФПЛ

Поделиться
Материал из 1 страницы
Футболисты "Анжи"

Футболисты "Анжи"

©  Александр Демьянчук/ТАСС

МОСКВА, 13 июня. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Махачкалинский "Анжи" в ближайшее время подаст документы на участие в чемпионате Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ). Об этом ТАСС сообщил генеральный директор клуба Олег Флегонтов.

Ранее начальник отдела лицензирования Российского футбольного союза Евгений Летин сообщил ТАСС, что РФС не выдал лицензию "Амкару" для участия в чемпионате РФПЛ в связи с недостаточными финансовыми гарантиями и наличием существенных просроченных задолженностей.

"Как только я узнал решение РФС, то созвонился с премьер-лигой, чтобы спросить, какие документы нужны. Их сейчас готовят наши юристы, - сказал Флегонтов. - Думаю, что с этим вопросом затягивать не будем, что-то отправим сегодня. Сами мы лицензию получили, предоставили финансовые гарантии".

"Анжи" по итогам сезона-2017/18 занял 14-е место и выбыл из премьер-лиги, уступив в стыковых матчах "Енисею". Согласно регламенту чемпионата России, при замене клуба в турнире преимущество имеет команда, участник переходных матчей, которая заняла наиболее высокое место в таблице. "Амкар" по итогам чемпионата России стал 13-м.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
СКФО Российский футбол
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
МИД РФ: США показали безрассудство, обвинив россиян в поставках авиатоплива в Сирию
2
В Симферополе и Севастополе частично отключили электроэнергию
3
Адвоката не допускают на обыск в дом главы Серпуховского района
4
Помощь президента: что менялось в жизни россиян после обращения на "Прямую линию"
5
Путин утвердил состав администрации президента
6
Законопроект о пенсионном возрасте могут принять в первом чтении до конца весенней сессии
7
Европарламент одобрил пакет макрофинансовой помощи Украине в €1 млрд
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости