"Анжи" подаст документы для участия в чемпионате РФПЛ

МОСКВА, 13 июня. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Махачкалинский "Анжи" в ближайшее время подаст документы на участие в чемпионате Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ). Об этом ТАСС сообщил генеральный директор клуба Олег Флегонтов.

Ранее начальник отдела лицензирования Российского футбольного союза Евгений Летин сообщил ТАСС, что РФС не выдал лицензию "Амкару" для участия в чемпионате РФПЛ в связи с недостаточными финансовыми гарантиями и наличием существенных просроченных задолженностей.

"Как только я узнал решение РФС, то созвонился с премьер-лигой, чтобы спросить, какие документы нужны. Их сейчас готовят наши юристы, - сказал Флегонтов. - Думаю, что с этим вопросом затягивать не будем, что-то отправим сегодня. Сами мы лицензию получили, предоставили финансовые гарантии".

"Анжи" по итогам сезона-2017/18 занял 14-е место и выбыл из премьер-лиги, уступив в стыковых матчах "Енисею". Согласно регламенту чемпионата России, при замене клуба в турнире преимущество имеет команда, участник переходных матчей, которая заняла наиболее высокое место в таблице. "Амкар" по итогам чемпионата России стал 13-м.