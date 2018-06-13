Мария Шарапова снялась с турнира WTA в Бирмингеме

ТАСС, 13 июня. Россиянка Мария Шарапова не выступит на турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) в Бирмингеме. Об этом сообщает пресс-служба турнира.

"У меня хорошие воспоминания о Бирмингеме, - сказала Шарапова. - Я расстроена, что не смогу сыграть в этом году. Мне необходимо заботиться о своем теле, иногда это вынуждает принимать такие решения".

Шарапова занимает 23-е место в рейтинге WTA. Соревнования в Бирмингеме пройдут с 18 по 24 июня. Турнир WTA в Бирмингеме относится к категории Premier, призовой фонд соревнований составляет около $1 млн. Россиянка дважды выигрывала турнир (2004, 2005).