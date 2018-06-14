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Власти Кубани завершают переговоры о базировании ФК "Сочи" на "Фиште"

Спорт
14 июня, 13:33 UTC+3 СОЧИ СОЧИ 14, июня. /ТАСС

Ранее было объявлено о переезде клуба ФНЛ "Динамо" из Санкт-Петербурга в Сочи

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Стадион "Фишт"

Стадион "Фишт"

© Михаил Джапаридзе/ТАСС

СОЧИ, 14 июня. /ТАСС/. Власти Краснодарского края и футбольного клуба "Динамо", который переезжает из Санкт-Петербурга в Сочи, завершают переговоры о возможности использовать олимпийский стадион "Фишт" как домашнюю арену команды, сообщил в четверг замгубернатора Николай Долуда.

Ранее было объявлено о переезде клуба Футбольной национальной лиги (ФНЛ) "Динамо" из Санкт-Петербурга в Сочи. Генеральный директор петербуржцев сообщал, что клуб будет переименован в ФК "Сочи".

"Мы действительно ведем переговоры с питерским "Динамо". Это будет основная арена, где они будут играть и принимать домашние игры. Сейчас все на стадии переговоров, но они уже практически идут к завершению. Ведутся переговоры достаточно успешно", - сказал вице-губернатор.

Долуда отметил, что также стадион "Фишт" очень привлекателен для туристов. Его особенность в том, что он принимал Олимпийские и Паралимпийские игры, Кубок конфедераций, на нем пройдут матчи чемпионат мира по футболу. Ранее сообщалось, что на стадионе планируется открыть музей, посвященный его истории.

"Уже найдено помещение для этого, ведем подготовку всех экспонатов для создания музея", - уточнил Долуда.

Сочинский стадион "Фишт" был построен для Олимпиады 2014 года.

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