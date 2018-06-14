Матч "Арсенал" - "Манчестер Сити" откроет чемпионат Англии по футболу сезона-2018/19

ТАСС, 14 июня. Лондонский "Арсенал" и "Манчестер Сити" сыграют в стартовом матче сезона-2018/19 чемпионата Англии по футболу. Об этом сообщается на официальном сайте премьер-лиги.

Матч между клубами пройдет 11 августа на стадионе "Эмирейтс" в Лондоне.

Первая встреча команд из Лондона состоится во втором туре, "Челси" примет на своем поле "Арсенал" 18 августа. "Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити" сыграют между собой в 12-м туре, который намечен на 10 ноября. Встреча команд из Ливерпуля состоится в 14-м туре, 1 декабря на стадионе "Энфилд" "Ливерпуль" сыграет с "Эвертоном".

В 22-м туре чемпионата Англии, который намечен на 1 января 2019 года, встретятся "Манчестер Сити" и "Ливерпуль". Заключительный тур запланирован на 12 мая.

В сезоне-2017/18 чемпионом Англии стал "Манчестер Сити". Второе место занял "Манчестер Юнайтед", третье - "Тоттенхэм".