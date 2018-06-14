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Футболист сборной Аргентины Маскерано стал послом юношеских ОИ-2018

Спорт
14 июня, 23:44 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, июня. /ТАСС

Соревнования пройдут в Буэнос-Айресе с 6 по 18 октября

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ТАСС, 14 июня. Защитник сборной Аргентины по футболу Хавьер Маскерано стал послом юношеских Олимпийских игр 2018 года, которые пройдут в Буэнос-Айресе с 6 по 18 октября. Об этом сообщается в Twitter соревнований.

"Маскерано присоединился к нашей команде и поможет нам распространять олимпийские ценности по всему миру", - говорится в сообщении.

Маскерано выступает за китайский клуб "Хэбэй Чайна Форчун". С 2010 по 2014 год футболист выступал за "Барселону", в составе которой становился четырехкратным чемпионом Испании и двукратным победителем Лиги чемпионов. За сборную Аргентины игрок провел 141 матч и забил три гола, став двукратным чемпионом Олимпийских игр и серебряным призером чемпионата мира.

Маскерано участвует в чемпионате мира в России. Сборная Аргентины сыграет в группе D с командами Исландии (16 июня, Москва, стадион "Спартак"), Хорватии (21 июня, Нижний Новгород) и Нигерии (26 июня, Санкт-Петербург).

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