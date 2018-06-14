Футболист сборной Аргентины Маскерано стал послом юношеских ОИ-2018

ТАСС, 14 июня. Защитник сборной Аргентины по футболу Хавьер Маскерано стал послом юношеских Олимпийских игр 2018 года, которые пройдут в Буэнос-Айресе с 6 по 18 октября. Об этом сообщается в Twitter соревнований.

WE HAVE A NEW AMBASSADOR! ‼



Javier @Mascherano , two-time Olympic champion ⚽, joined our team and will help us keep on spreading the Olympic values around the world.



https://t.co/nh3UYfQhfH#FeelTheFuture pic.twitter.com/pMNbff3Rm1 — Buenos Aires 2018 (@BuenosAires2018) June 14, 2018

"Маскерано присоединился к нашей команде и поможет нам распространять олимпийские ценности по всему миру", - говорится в сообщении.

Маскерано выступает за китайский клуб "Хэбэй Чайна Форчун". С 2010 по 2014 год футболист выступал за "Барселону", в составе которой становился четырехкратным чемпионом Испании и двукратным победителем Лиги чемпионов. За сборную Аргентины игрок провел 141 матч и забил три гола, став двукратным чемпионом Олимпийских игр и серебряным призером чемпионата мира.

Маскерано участвует в чемпионате мира в России. Сборная Аргентины сыграет в группе D с командами Исландии (16 июня, Москва, стадион "Спартак"), Хорватии (21 июня, Нижний Новгород) и Нигерии (26 июня, Санкт-Петербург).