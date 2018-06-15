Тренеры ФК "Зенит" Бирюков, Симутенков и Тимощук продолжат работу с командой

ТАСС, 15 июня. Главный тренер санкт-петербургского футбольного клуба "Зенит" Сергей Семак определился с именами специалистов, которые войдут в его тренерский штаб. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Ассистентами Семака, который был назначен главным тренером "Зенита" 29 мая, станут Игорь Симутенков, Анатолий Тимощук, работавшие с командой ранее, а также бывший тренер "Уфы" Александр Низелик. Вратарей тренировать продолжит Михаил Бирюков.

Новым главным врачом команды назначен Михаил Гришин, помогать ему будут Владимир Хайтин, Павел Плешков, Павел Скорик, Александр Рязанцев, Андрей Цветков, Исаак Серрано и Мария Бурова. Начальником команды будет Евгений Кошелев, в административный штаб также вошли Илья Писарский, Юрий Гусаков, Антон Костровский и Алексей Фролов.

"Зенит", в прошедшем сезоне занявший в чемпионате России пятое место и получивший право сыграть в третьем квалификационном раунде Лиги Европы, начнет подготовку к новому сезону 17 июня.