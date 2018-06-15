Футболист Муса покинул ЦСКА в связи с истечением срока аренды

ТАСС, 15 июня. Нападающий Ахмед Муса покинул футбольный клуб ЦСКА в связи с истечением срока аренды. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Арендное соглашение истекло в пятницу. Муса вернулся в ЦСКА из английского "Лестера" на правах аренды в январе 2018 года. Во второй половине прошедшего сезона нападающий провел 16 матчей, в которых забил семь голов.

"Мы благодарим Мусу за помощь команде нынешней весной и желаем успехов на чемпионате мира - 2018 и в дальнейшей карьере", - говорится в сообщении пресс-службы.

Муса является трехкратным чемпионом России и обладателем Кубка страны в составе ЦСКА.

Муса вошел в окончательный состав сборной Нигерии на чемпионат мира 2018 года в России. Сборная Нигерии сыграет в группе D с командами Хорватии (16 июня, Калининград), Исландии (22 июня, Волгоград) и Аргентины (26 июня, Санкт- Петербург).