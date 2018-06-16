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СМИ: футболист "Челси" Луис летом может перейти в "Наполи"

Спорт
16 июня, 10:58 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, июня. /ТАСС

Главный тренер неаполитанской команды Карло Анчелотти заинтересован в переходе бразильского защитника

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Давид Луис

Давид Луис

© EPA/PETER POWELL

ТАСС, 16 июня. Защитник английского футбольного клуба "Челси" Давид Луис в летнее трансферное окно может стать игроком итальянского "Наполи". Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на интернет-портал CalcioNews24.

Бразильский защитник в ближайшее время собирается провести переговоры с итальянским клубом. 31-летний Луис намерен поменять команду независимо от того, кто в новом сезоне будет главным тренером "Челси". Как сообщалось ранее, нынешнего главного тренера лондонского клуба Антонио Конте может сменить бывший наставник неаполитанцев Маурицио Сарри.

По информации итальянских журналистов, "Наполи" сначала хочет договориться с самим футболистом, а уже потом приступить к переговорам с "Челси". Главный тренер неаполитанской команды Карло Анчелотти лично заинтересован в услугах бразильского защитника.

В составе "Челси" в минувшем сезоне Луис провел 17 матчей во всех турнирах, забив два мяча.

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