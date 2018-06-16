Рафаэль Надаль дал старт гоночному марафону "24 часа Ле-Мана"

ЛЕ-МАН /Франция/, 16 июня. /ТАСС/. Испанский теннисист Рафаэль Надаль, который на прошлой неделе в 11-й раз стал победителем Roland Garros, дал старт знаменитой суточной гонке "24 часа Ле-Мана".

В главном классе - LMP1 - участвуют два экипажа российской команды SMP Racing на отечественных прототипах BR1. В экипаже под номером 11 едут Михаил Алешин, Виталий Петров и чемпион "Формулы-1" британец Дженсон Баттон, а прототипом под номером 17 управляют молодые российские пилоты Егор Оруджев, Матевос Исаакян и опытный француз Стефан Сарразан.

Третий экипаж SMP Racing выступает в классе LMP2, в прототипе под номером 35 поедут Виктор Шайтар, француз Норман Нато и британец Харрисон Ньюи.

Главными же фаворитами гонки будут два экипажа "Тойоты", в одном из которых поедет действующий пилот "Формулы-1", двукратный чемпион мира испанец Фернандо Алонсо, пытающийся осуществить свою мечту - завоевать "Тройную корону" автоспорта: выиграть Гран-при Монако "Формулы-1", "Инди 500" серии Indycar и "24 часа Ле-Мана".

Ориентир на победу

По словам основателя и руководителя программы SMP Racing Бориса Ротенберга, экипажи будут бороться за призовые места. "Пилоты настроены решительно. Будем рассчитывать, что команды и машины нас не подведут, - сказал он ТАСС. - Приложим максимум усилий, чтобы доехать до финиша".

Комментируя участие британского гонщика в составе российской команды Ротенберг отметил, что "это его выбор". "Мы рады работать совместно. Он принесет много нового в работу нашей команды, особенно это будет полезно молодым гонщикам. У него огромный опыт в "Формуле-1", это будет интересно", - сказал Ротенберг.

"Обязательно буду следить за ходом 24-часовой гонки. Уверен, марафон будет интересным", - добавил он.

Кроме того, Ротенберг в беседе с корр. ТАСС поделился впечатлением от первого матча российской сборной на чемпионате мира по футболу. Россияне 14 июня обыграли команду Саудовской Аравии со счетом 5:0. "Нельзя расслабляться, нужно мобилизовать все свои силы для того, чтобы двигаться дальше, - убежден он. - Гимн России должен звучать всегда и везде".

"Спорт должен быть всегда вне политики", - заключил Ротенберг.

О гонке

Легендарный марафон "24 часа Ле-Мана" в этом году пройдет в 86-й раз. Гонка является одной из самых культовых и популярных в мире, по ее мотивам сняты десятки кинокартин, что подчеркивает ее историческую ценность. Именно здесь всегда выступали самые быстрые и мощные автомобили с лучшими пилотами за рулем. За 24 часа участникам нужно преодолеть максимально возможное количество кругов по трассе Сарта длиной 13,629 км.

Победа в гонке считается очень престижной для любого производителя автомобилей. За долгую историю Ле-Мана самой успешной является команда "Порше", побеждавшая в марафоне 19 раз, за ней следует "Ауди" с 13 победами и "Феррари" с девятью. Среди гонщиков рекордсменом является датчанин Том Кристенсен, на счету которого девять побед.

Гоночные автомобили участников делятся на четыре класса. Самым быстрым и престижным считается класс спортпрототипов LMP1. Здесь команды могут экспериментировать с гибридными технологиями двигателестроения, чем и занимается единственная заводская команда - "Тойота".

Класс прототипов LMP2 отличается, в первую очередь, ограничением по стоимости болида и отсутствием заводской поддержки команд-участников. В зачете GTE-Pro используются спортивные машины, построенные на базе серийных спорткаров - "Феррари", "Шевроле", "Порше" и "Астон Мартин".

В зачет GTE-Am допускаются участники на чуть более старой технике, нежели GTE-Pro. В этом классе, кроме профессиональных гонщиков, выступают и любители.