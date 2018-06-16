Экипаж SMP Racing столкнулся с техническими проблемами в гонке "24 часа Ле-Мана"

ЛЕ-МАН /Франция/, 16 июня. /ТАСС/. Экипаж российской команды SMP Racing под номером 11 в составе Михаила Алешина, Виталия Петрова и британца Дженсона Баттона столкнулся с техническими проблемами на первом часу гоночного марафона "24 часа "Ле-Мана".

Отечественный прототип BR1 находится в данный момент в боксах, а в протоколе откатился на последнее место с отставанием от лидера в классе LMP1 в 13 кругов. Как сообщили ТАСС в команде, причиной остановки стала потеря мощности двигателя.

"К сожалению, произошла потеря мощности мотора у экипажа под номером 11, - сказал собеседник агентства. - Разбираемся, почему это произошло".

Второй экипаж SMP Racing - под управлением Матевоса Исаакяна, Егора Оруджева и француза Стефана Сарразана - на исходе второго часа гонки занимает третье место.