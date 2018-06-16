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Экипаж SMP Racing под номером 11 возобновил гонку "24 часа Ле-Мана"

Спорт
16 июня, 20:41 UTC+3 ЛЕ-МАН /Франция/ 16, июня. /ТАСС

Проблемы с мощностью мотора возникли на прототипе на первом часу гонки

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ЛЕ-МАН /Франция/, 16 июня. /ТАСС/. Инженеры российской команды SMP Racing устранили техническую неисправность на прототипе BR1 под номером 11, экипаж в составе Михаила Алешина, Виталия Петрова и британца Дженсона Баттона вернулся на трассу в гонке "24 часа Ле-Мана". Об этом ТАСС сообщили в команде.

Проблемы с мощностью мотора возникли на прототипе на первом часу гонки. Сейчас экипаж занимает последнее место, отставая от лидера на 48 кругов.

"Прототип BR1 возобновил гонку, - сказал представитель команды SMP Racing. - Проблема была в двигателе, один из датчиков потребовал замены".

После 4,5 часов гонки лидируют два экипажа "Тойоты", на третьей строчке располагается другой экипаж SMP Racing - под управлением россиян Матевоса Исаакяна, Егора Оруджева и француза Стефана Сарразана. В классе LMP2 лидирует экипаж российской команды G-Drive Racing.

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