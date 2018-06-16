Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 16.06:
$ 62.69
€ 72.53
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Российские волейболисты обыграли сборную Японии в матче Лиги наций

Спорт
16 июня, 21:47 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, июня. /ТАСС

В турнирной таблице российская сборная занимает второе место, одержав восемь побед в 11 матчах

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 16 июня. Сборная России по волейболу одержала победу над командой Японии со счетом 3-0 в матче четвертого тура Лиги наций. Встреча прошла в немецком Людвигсбурге.

В турнирной таблице сборная России занимает второе место, одержав восемь побед в 11 матчах и набрав 25 очков. Японцы с пятью победами и 13 очками идут десятыми. Лидирует сборная Франции (девять побед, 28 очков), тройку замыкают поляки (восемь побед, 23 очка), которые проведут свою игру позднее в субботу.

В следующем матче россияне 17 июня встретятся со сборной Германии.

Лига наций - новый турнир, проводимый Международной федерацией волейбола, он заменил существовавшую ранее Мировую лигу. Каждая из 16 сборных сыграет по 15 матчей за пять туров, встретившись с каждым из соперников по разу. По итогам предварительных матчей, которые пройдут с 25 мая по 24 июня, пять лучших команд выйдут в финальный турнир, где также сыграет на правах хозяйки сборная Франции. Если французы пробьются в первую пятерку, то в финале выступит и шестая команда по итогам предварительной стадии.

"Финал шести" Лиги наций пройдет с 4 по 8 июля в коммуне Вильнёв-д'Аск.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Такси въехало в толпу людей в центре Москвы
2
Михаил Боярский считает правильным решение повысить пенсионный возраст
3
Минтруд: повышение пенсий на 1000 рублей с 2019 года будет проходить с помощью индексации
4
Водитель такси заявил, что наезд на пешеходов в центре Москвы был непреднамеренным
5
Правительство вносит в Госдуму законопроект о повышении пенсионного возраста
6
ДНР: ВСУ при обстреле поселка Зайцево испытали американскую систему наземной разведки
7
Матвиенко считает, что правительство предложило мягкий вариант пенсионной реформы
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости