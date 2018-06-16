Российские волейболисты обыграли сборную Японии в матче Лиги наций

ТАСС, 16 июня. Сборная России по волейболу одержала победу над командой Японии со счетом 3-0 в матче четвертого тура Лиги наций. Встреча прошла в немецком Людвигсбурге.

В турнирной таблице сборная России занимает второе место, одержав восемь побед в 11 матчах и набрав 25 очков. Японцы с пятью победами и 13 очками идут десятыми. Лидирует сборная Франции (девять побед, 28 очков), тройку замыкают поляки (восемь побед, 23 очка), которые проведут свою игру позднее в субботу.

В следующем матче россияне 17 июня встретятся со сборной Германии.

Лига наций - новый турнир, проводимый Международной федерацией волейбола, он заменил существовавшую ранее Мировую лигу. Каждая из 16 сборных сыграет по 15 матчей за пять туров, встретившись с каждым из соперников по разу. По итогам предварительных матчей, которые пройдут с 25 мая по 24 июня, пять лучших команд выйдут в финальный турнир, где также сыграет на правах хозяйки сборная Франции. Если французы пробьются в первую пятерку, то в финале выступит и шестая команда по итогам предварительной стадии.

"Финал шести" Лиги наций пройдет с 4 по 8 июля в коммуне Вильнёв-д'Аск.