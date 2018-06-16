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Великая и Черемисинов стали чемпионами Европы по фехтованию

Спорт
16 июня, 22:07 дата обновления: 16 июня, 22:21 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, июня. /ТАСС

Великая стала лучшей в соревнованиях саблисток, Черемисинов победил в турнире рапиристов

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Софья Великая

Софья Великая

© Михаил Джапаридзе/ТАСС

ТАСС, 16 июня. Россиянка Софья Великая завоевала золото в соревнованиях саблисток на чемпионате Европы по фехтованию в сербском Нови-Саде.

В финале Великая со счетом 15:10 победила француженку Сесилию Бердер. Бронзовые медали завоевали Марта Пуда из Польши и россиянка Светлана Шевелева. Софья Позднякова заняла 18-е место, а двукратная олимпийская чемпионка Яна Егорян - 21-е.

Великая стала 12-кратной чемпионкой Европы. Также в активе 33-летней саблистки шесть серебряных и две бронзовые награды европейских первенств. Софья Великая является олимпийской чемпионкой и дважды выигрывала серебро Игр. Семь раз спортсменка становилась чемпионкой мира, два раза выигрывала серебро и три раза - бронзу.

Также в первый день турнира золото выиграл российский рапирист Алексей Черемисинов. В финале он одержал победу над итальянцем Даниэле Гароццо со счетом 15:14. Бронзовые медали завоевали чех Александр Чупенич и итальянец Джорджо Авола. Другой российский рапирист Дмитрий Жеребченко занял пятое место, Тимур Арсланов - 12-е, Тимур Сафин - 24-е.

Черемисинов третий раз в карьере стал чемпионом Европы. Также в его активе шесть серебряных и четыре бронзовые медали европейских первенств. 32-летний спортсмен является олимпийским чемпионом и чемпионом мира.

Чемпионат Европы в Нови-Саде завершится 22 июня. 

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