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Сарразан: экипаж SMP Racing первую четверть гонки "24 часа Ле-Мана" провел без ошибок

Спорт
16 июня, 22:43 UTC+3 ЛЕ-МАН /Франция/ 16, июня. /ТАСС

После 6,5 часов гонки экипаж SMP Racing под номером 17 занимает третью позицию

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ЛЕ-МАН /Франция/, 16 июня. /ТАСС/. Экипаж российской команды SMP Racing под управлением россиян Маьевоса Исаакяна, Егора Оруджева и француза Стефана Сарразана провел первые шесть часов гоночного марафона "24 часа Ле- Мана" без ошибок. Об этом журналистам рассказал Сарразан.

После 6,5 часов гонки экипаж SMP Racing под номером 17 занимает третью позицию. На первых двух местах располагаются экипажи "Тойоты". Другой экипаж SMP Racing - под управлением россиян Виталия Петрова, Михаила Алешина и британца Дженсона Баттона - из-за технических проблем в начале гонки идет последним с отставанием в 50 кругов.

"Мы отлично стартовали, хорошо провели первый отрезок без ошибок и технических проблем, - сказал Сарразан. - Несмотря на то, что "Тойота" остается очевидным лидером, нам удается опережать два экипажа Rebellion. По его мнению, заводской команде "Тойота" помогает гибридная составляющая. "Наш экипаж является быстрейшим среди независимых коллективов", - добавил Сарразан.

Он отметил, что очень сложно работать в трафике. "Крайне быстры прототипы LMP2, очень быстра техника GT и там, где мы раньше могли легко обгонять круговых на прямой, сейчас это практически сделать не удается, - сказал пилот. - Приходится искать возможности для обгона в поворотах, и это достаточно рискованно". "Однако ситуация одна для всех, и это часть игры", - добавил он.

Вместе с тем Сарразан отметил слаженность работы экипажа и серьезный настрой в борьбе за подиум. "Оруджев и Исаакян - молодые пилоты, быстро учатся и очень мотивированы на успех. Они хорошо понимают важность гонки, мне интересно с ними работать", - заключил он.

Спортивный директор программы развития российского автоспорта SMP Racing Петр Алешин отметил, что для ребят прежде всего важна стабильность. "Гонки на выносливость требуют холодной головы и точного расчета", - убежден он.

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