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Матюиди: российский футболист Головин способен заиграть в итальянском "Ювентусе"

Спорт
17 июня, 15:06 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, июня. /ТАСС

Ранее в СМИ сообщалось, что "Ювентус" заинтересован в 22-летнем игроке

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ТАСС, 17 июня. Полузащитнику сборной России и московского ЦСКА Александру Головину по силам заиграть в туринском "Ювентусе". Такое мнение высказал футболист сборной Франции и "Ювентуса" Блез Матюиди, которого цитирует "Газета.Ru" со ссылкой на портал Gianlucadimarzio.

"Я видел матч россиян с командой Саудовской Аравии. И Головин смотрелся очень уверенно, мне понравилось, как он играл, - отметил Матюиди. - Мне кажется, Головину по силам заиграть в "Ювентусе".

Ранее в СМИ сообщалось, что "Ювентус" заинтересован в 22-летнем игроке, который в матче открытия чемпионата мира с командой Саудовской Аравии (5:0) отметился голом и двумя передачами.

Головин выступает за ЦСКА с 2015 года. В сезоне-2015/16 он был признан лучшим молодым игроком чемпионата России. В прошедшем сезоне полузащитник провел 43 матча в разных турнирах, забив семь мячей и отдав шесть результативных передач.

Он дебютировал за национальную команду в 2015 году. В составе сборной России Головин провел 20 игр, в которых отметился тремя голами.

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