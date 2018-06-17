Федерер завоевал 98-й титул в карьере, выиграв турнир ATP в Штутгарте

ТАСС, 17 июня. /ТАСС/. Швейцарец Роджер Федерер выиграл турнир Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Штутгарте.

В финале Федерер победил канадца Милоша Раонича со счетом 6:4, 7:6 (7:3).

Для 36-летнего Федерера этот титул стал 98-м в карьере и третьим в нынешнем сезоне. Также эта победа позволит швейцарцу возглавить рейтинг ATP 18 июня.

Швейцарец в середине февраля впервые с 2012 года возглавил рейтинг, став самым возрастным лидером в истории АТР (36 лет и 6 месяцев). В нынешнем сезоне он лидировал в общей сложности семь недель. Федерер впервые возглавил рейтинг в 2004 году и в общей сложности продержался на первом месте 309 недель (237 недель подряд).

Швейцарец 20 раз становился победителем турниров серии Большого шлема в одиночном разряде. Он является первым в истории тенниса восьмикратным чемпионом Уимблдонского турнира среди мужчин в одиночном разряде. Также в его активе золото Олимпиады-2008 (парный разряд) и серебро Игр-2012 (одиночный разряд).