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Деревня одиночной кругосветной парусной гонки Golden Globe Race открылась во Франции

Спорт
17 июня, 17:41 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, июня. /ТАСС

Торжественная церемония открытия деревни прошла 16 июня, на мероприятии присутствовали 18 яхтсменов из 13 стран, которые примут участие в гонке

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МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Гоночная деревня одиночной кругосветной парусной регаты Golden Globe Race - 2018/19 открылась во французском городе Ле Сабль д’Олон. Об этом сообщается в пресс-релизе организаторов гонки, который оказался в распоряжении ТАСС.

Торжественная церемония открытия деревни прошла 16 июня, на мероприятии присутствовали 18 яхтсменов из 13 стран, которые примут участие в гонке. Гоночную деревню открыл президент городской агломерации Ле Сабль д’Олон Янник Моро. "Старт гонки Golden Globe Race знаменует начало совершенно уникального приключения, семь городов агломерации в эти предстоящие дни до старта принимают гостей со всего мира, приезжающих в гоночную деревню", - сказал он на церемонии открытия.

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"Мне хочется понять, на что еще я способен"

Гонка Golden Globe Race в 2018 году отметит 50-летие, торжества по случаю юбилея начались 11 июня в английском городе Фалмуте, именно там началась и завершилась первая гонка в 1968-1969 годах. Победителем той регаты стал британец Робин Нокс-Джонстон, 79-летний яхтсмен прибыл в Фалмут на торжественный парад яхтсменов на своей яхте Suhaili, на которой он принимал участие в соревнованиях. Всего в торжественном параде приняли участие около 200 яхтсменов.

"Эта неделя юбилейных торжеств оживила столько воспоминаний, - сказал на пресс-конференции Нокс-Джонстон. - Я искренне рад видеть здесь, в Фалмуте, откуда я вышел и куда вернулся полвека назад, новое поколение гонщиков Golden Globe, которым предстоит главное в их жизни приключение".

"Удивительно, что прошло уже 50 лет, кажется, что еще вчера Фалмут встречал сэра Нокс-Джонстона после его невероятного, исторического перехода, который захватил сердца и умы миллионов людей во всем мире, - отметил мэр Фалмута Гренвил Чапел на открытии парада. - Его подвиг вдохновил многих людей в Великобритании и других странах на то, чтобы выйти на воду и поднять паруса".

Мероприятия в Фалмуте завершились 14 июня. По сигналу пушки, установленной на яхте Нокс-Джонстона, яхтсмены отправились в Ле Сабль д'Олон.

Golden Globe Race стартует 1 июля

Гонка Golden Globe Race впервые прошла в 1968-69 годах, став первым в истории кругосветным турниром для яхтсменов. Призовой фонд первой регаты составлял 10 тысяч фунтов: пять предназначались первому и пять - тому, кто показал на дистанции лучшее время, поскольку гонщики стартовали не одновременно, однако в итоге все 10 тысяч получил британец Робин Нокс-Джонстон как единственный, кто смог преодолеть весь путь до конца. Суммарный призовой фонд 50-й регаты составит 75 тысяч фунтов, кроме того, известно, что финишировавшим 22 апреля 2019 года до 15:25 (время и день финиша Нокс-Джонстона) яхтсменам вернут вступительный взнос. Также организаторы обещают им специальные призы.

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Golden Globe Race © 3 Deep Aerial

Старт Golden Globe Race будет дан 1 июля в Ле Сабль д'Олон, организаторы ожидают, что посмотреть на старт соревнований придут около миллиона зрителей. Уникальность 50-й по счету гонки будет заключаться в том, что участники будут должны в одиночку, без заходов в порты преодолеть 30 тысяч морских миль, используя только секстан, компас и бумажные карты, а также яхты моделей, аналогичных тем, что использовались в первой гонке (без современных модификаций).

Среди 18 участников будет россиянин Игорь Зарецкий на яхте "Эсмеральда", он является многократным участником и двукратным чемпионом России, призером многочисленных национальных регат и участником международных регат. В 2010 году он стал первым российским яхтсменом, победившим в одиночной океанской гонке Jester Challenge на яхте "Гранд". Также среди участников четыре француза, два британца, два австралийца, по одному представителю из Индии, Норвегии, Италии, Ирландии, Нидерландов, Палестины, Эстонии, США и Финляндии.

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