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Российские волейболисты обыграли немцев в матче Лиги наций

Спорт
17 июня, 18:08 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, июня. /ТАСС

Матч завершился со счетом 3-0 в пользу российской сборной

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МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Мужская сборная России по волейболу одержала победу над командой Германии в третьем матче четвертого тура Лиги наций. Встреча прошла в немецком Людвигсбурге.

Матч завершился со счетом 3-0 в пользу российской сборной. Самым результативным волейболистом встречи стал Романас Шкулявичус, набравший 15 очков.

Российские волейболисты в четвертом туре одержали три победы, обыграв аргентинцев, японцев и немцев. Россияне в трех матчах не проиграли ни одного сета. В турнирной таблице сборная России занимает второе место, в активе команды 28 очков и девять побед в 12 матчах. Лидирует в таблице команда Франции (30 очков, 10 побед из 12), третье место занимают американцы (26 очков, 9 побед из 11).

В заключительном пятом туре предварительного раунда Лиги наций, который пройдет в итальянском городе Модена, сборная России сыграет с командами Италии (22 июня), США (23 июня) и Франции (24 июня).

Лига наций - новый турнир, проводимый Международной федерацией волейбола, он заменил существовавшую ранее Мировую лигу. Каждая из 16 сборных сыграет по 15 матчей за пять туров, встретившись с каждым из соперников по разу. По итогам предварительных матчей, которые пройдут с 25 мая по 24 июня, пять лучших команд выйдут в финальный турнир, где также сыграет на правах хозяйки сборная Франции. Если французы пробьются в первую пятерку, то в финале выступит и шестая команда по итогам предварительной стадии.

"Финал шести" Лиги наций пройдет с 4 по 8 июля в коммуне Вильнёв-д'Аск.

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